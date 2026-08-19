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    Arrest Warrant against Mahua Moitra: মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে জারি গ্রেফতারি পরোয়ানা, কোন অভিযোগে হয়েছিল মামলা?

    তৃণমূলের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করল কৃষ্ণনগর জেলা আদালত।

    Published on: Aug 19, 2026, 17:09:40 IST
    By Sritama Mitra
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    কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে জারি হয়েছে গ্রেফতারি পরোয়ানা। তুলসী মালা সংক্রান্ত তাঁর এক আপত্তিজনক মন্তব্য ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানে বলে অভিযোগ ছিল। ঘূর্ণির বাসিন্দা, ছয় মহিলা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিয়ে মহুয়ার কিছু মন্তব্যেও আপত্তি জানান তাঁরা। আর তার জেরেই চলা মামলায় তৃণমূলের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করল কৃষ্ণনগর জেলা আদালত।

    মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে জারি গ্রেফতারি পরোয়ানা, কোন অভিযোগে হয়েছিল মামলা? (PTI)
    মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে জারি গ্রেফতারি পরোয়ানা, কোন অভিযোগে হয়েছিল মামলা? (PTI)

    ঘূর্ণির বাসিন্দা ওই ৬ মহিলার অভিযোগ, মহুয়ার একের পর এক আপত্তিজনক মন্তব্য করে গিয়েছেন। সেই মামলাটি ওঠে কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে। কয়েকবার শুনানির পর মহুয়াকে এ দিন বুধবার সশরীরে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেয় নিম্ন আদালত। তবে মহুয়া মৈত্র সেখানে সশরীরে হাজিরা দেননি। তারপরই আদালত এই গ্রেফতারি পরোয়ানা। প্রসঙ্গত, আইনজীবী মারফত সাংসদ জানান, তিনি আসতে পারবেন না। খবর, অভিযোগ খতিয়ে দেখার পর্যায়ে আদালত থেকে মহুয়া মৈত্রকে একাধিকবার নোটিস ও সমন পাঠানো হয়। নোটিস পাওয়ার পরেও মহুয়া হাজির হননি বলে আদালতের আগের নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছিল। পরে ১২ আগস্ট হাজিরার দিন ধার্য করে আদালত। এরপরই আদালতে মহুয়া নির্ধারিত সময়ে হাজির হননি। ১৮ আগস্ট ফের একবার মহুয়া মৈত্রকে হাজিরার সুযোগ দেয় আদালত। জানা গিয়েছে, মহুয়ার পক্ষ থেকে আদালতে আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মপক্ষ সর্মথনের কথা বলা হয়। আদালত, স্পষ্ট জানায়, আগে সশরীরে হাজির হতে হবে, তারপর আবেদন বিবেচনা হবে।

    উল্লেখ্য, সম্প্রতি ডিম ছোড়া ইস্যু নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মহুয়া মৈত্র। সেই সময় আদালত তাঁর উদ্দেশেই প্রশ্ন ছুড়ে দেয়। বলা হয়, ‘স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেশের জন্য গুলি পর্যন্ত খেয়েছেন। আর তিনি ডিমকে ভয় পাচ্ছেন?’ এরপর কিছুদিন আগে, কৃষ্ণনগরে গিয়ে ফের বিক্ষোভের মুখে পড়েন মহুয়া, বলে অভিযোগ করেছিলেন তিনি। সেই ঘটনার পর এবার ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে জারি হল গ্রেফতারি পরোয়ানা।

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Bengal/Arrest Warrant Against Mahua Moitra: মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে জারি গ্রেফতারি পরোয়ানা, কোন অভিযোগে হয়েছিল মামলা?
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