Dilip on Arsalan Land Grab Case: মন্দিরের জমি দখলের অভিযোগ আরসালানের বিরুদ্ধে, বুলডোজার চালানোর পক্ষে সওয়াল দিলীপ ঘোষের

Dilip on Arsalan Land Grab Case: মন্দিরের জমি দখলের অভিযোগ আরসালানের বিরুদ্ধে, বুলডোজার চালানোর পক্ষে সওয়াল দিলীপ ঘোষের
বৃহস্পতিবার সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন দিলীপ ঘোষ। সেখানে তাঁকে কসবার টেগোর পার্ক এলাকার মন্দিরের জমি দখল সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কোনও জমি বেআইনিভাবে দখল করে রাখা হলে তা মুক্ত করতেই হবে।
কলকাতার কসবার টেগোর পার্ক এলাকায় মন্দিরের জমি দখল করে গোডাউন সম্প্রসারণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অভিযোগের আঙুল উঠেছে শহরের পরিচিত বিরিয়ানি সংস্থা আরসালান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনাকে ঘিরেই এবার কড়া অবস্থান নিলেন রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। অবৈধভাবে দখল করা জমি যে কোনও মূল্যে উদ্ধার করতে হবে বলে সওয়াল করার পাশাপাশি, প্রয়োজনে বুলডোজার চালিয়ে নির্মাণ ভেঙে ফেলার পক্ষেও মত প্রকাশ করেছেন তিনি।
বৃহস্পতিবার সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন দিলীপ ঘোষ। সেখানে তাঁকে কসবার টেগোর পার্ক এলাকার মন্দিরের জমি দখল সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কোনও জমি বেআইনিভাবে দখল করে রাখা হলে তা মুক্ত করতেই হবে। সেই জমি মন্দিরের হোক কিংবা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের, দখলদারির বিরুদ্ধে প্রশাসনকে কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে। তাঁর বক্তব্য, মন্দির হোক বা অন্য কোনও জায়গা, যে জমিই বেআইনিভাবে দখল করা হয়ে থাকুক, তা উদ্ধার করা প্রয়োজন। এ ধরনের নির্মাণের ক্ষেত্রে বুলডোজার চালানো উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
উল্লেখ্য, টেগোর পার্ক এলাকার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে অভিযোগ সামনে এসেছে, তাতে দাবি করা হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট মন্দিরের জমির একাংশ দখল করে নিজেদের গোডাউনের পরিসর বাড়িয়েছে আরসালান কর্তৃপক্ষ। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জমি দখলের এই অভিযোগ সামনে আসতেই স্থানীয় স্তরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে জমির মালিকানা, নির্মাণের বৈধতা এবং দখলের অভিযোগ কতটা সত্য, তা প্রশাসনিক তদন্ত ও প্রয়োজনীয় নথিপত্রের ভিত্তিতেই স্পষ্ট হওয়া সম্ভব। এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত আরসালান কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম।
প্রসঙ্গত, আরসালান সংস্থার বিরুদ্ধে জমি দখল ও বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ এই প্রথম নয়। চলতি বছরের এপ্রিল ও মে মাসেও কলকাতার পার্ক স্ট্রিট এলাকার আরসালান রেস্তোরাঁয় বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ উঠেছিল। সেই সময় কলকাতা পুরসভার তরফে অভিযান চালানো হয় এবং রেস্তোরাঁর অবৈধ অংশ ভেঙে ফেলা হয়েছিল। পাশাপাশি দমদম অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির সামনের ফুটপাত ও সরকারি জমি দখল করে দোকান চালানোর অভিযোগও উঠেছিল সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিরুদ্ধে।
এদিকে বৃহস্পতিবারই কলকাতার কালীঘাটে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনেও বুলডোজার অভিযান চালানো হয়। সেখানে ফুটপাত দখল করে থাকা অস্থায়ী নির্মাণ ভেঙে জায়গাটি দখলমুক্ত করা হয়েছে। ফলে একই দিনে শহরের দুই পৃথক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বেআইনি দখলদারি ও বুলডোজার অভিযান নিয়ে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।
সব মিলিয়ে কসবার টেগোর পার্কে মন্দিরের জমি দখলের অভিযোগ এখন নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে। দিলীপ ঘোষের বুলডোজার চালানোর দাবি ঘিরে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে প্রশাসন কী পদক্ষেপ করে, সেদিকেই নজর থাকবে। জমি দখলের অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইন মেনে সংশ্লিষ্ট নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More