Arup Swarup Out Of Suruchi Sangha: সুরুচি সংঘের পুজো কমিটি থেকে বাদ বিশ্বাস ব্রাদার্স! সম্পাদক বিজেপির কোন সদস্য?
সুরুচি সংঘের পুজোয় দীর্ঘদিন প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এই পুজোয় সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন অরূপের ভাই স্বরূপ বিশ্বাসও।
ধীরে ধীরে বাংলা জুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে, ২০২৬ দুর্গাপুজোর কাউন্টডাউন। সামনেই রথযাত্রা। আর রথযাত্রা মানেই দিকে দিকে পুজো কমিটিগুলির খুঁটিপুজো। এরই মাঝে পুজো কমিটির থিম এই বছর কী, তা নিয়ে থেকেই যায় জল্পনা। কলকাতার তাবড় পুজো কমিটিগুলির মধ্যে অন্যতম সুরুচি সংঘ। আর সুরুচি সংঘের পুজো মানেই এতকাল অরূপ বিশ্বাস ও স্বরূপ বিশ্বাসের নাম শোনা যেত। তবে চলতি বছরে সুরুচি সংঘের পুজোয় কমিটিতে নেই অরূপ বিশ্বাস ও তাঁর ভাই স্বরূপ বিশ্বাস।
রাজ্যে বিধানসভা ভোটের পর থেকে পাল্টেছে সরকার, পাল্টেছে শাসকদল। রাজ্য রাজনৈতিক আঙিনায় একাধিক পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। তারই মাঝে গ্রেফতার হয়েছেন স্বরূপ বিশ্বাস। অরূপ বিশ্বাসকে ঘিরেও জনরোষের ছবি প্রকাশ্যে আসে। এই সমস্ত কিছুর পর, এবার খবরে ফের ‘বিশ্বাস ব্রাদার্স’। সুরুচি সংঘের পুজোয় দীর্ঘদিন প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এই পুজোয় সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন অরূপের ভাই স্বরূপ বিশ্বাসও। তাঁদের দুজনকেই এই পদ থেকে সরানো হয়েছে। সেই জায়গায় ক্লাবের সম্পাদক করা হয়েছে উত্তর দমদমের বিজেপি বিধায়ক সৌরভ শিকদারকে।
২০২৬ সালের সুরুচি সংঘের দুর্গাপুজো, আগের নির্ধারিত জায়গাতেই হবে। পুজোর আয়োজন ও প্রস্তুতিতে কোনও পরিবর্তন না এলেও কমিটির কাঠামোয় বড়সড় রদবদল হয়েছে। সুরুচি সংঘ তার নতুন যে পুজো কমিটি ঘোষণা করেছে, তাতে অরূপ, স্বরূপের না থাকার ঘটনা কেড়েছে শিরোনাম। জানা যায়, স্বরূপের গ্রেফতারির পরেই বিশ্বাস ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে সুরুচি সঙ্ঘ ক্লাবে আছড়ে পড়ে ক্ষোভ! প্রসঙ্গত, এর আগে, ক্লাবঘরে ৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলেছে তল্লাশি। ক্লাবঘর ও পুজো প্রাঙ্গনের পাশের ঘর-সহ একাধিক জায়গায় তালা ভেঙে উদ্ধার হয় বহু নথি। সেদিন ক্লাবের গেট ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। ক্লাবেই হদিশ মেলে ফার্স্ট ক্লাস বেডরুম, ঝাঁ চকচকে বাথরুমের। সেই ঘটনার পর এবার সুরুচি সংঘের পুজো কমিটি থেকে বাদ পড়লেন অরূপ ও স্বরূপ।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More