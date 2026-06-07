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    Ashok Bhattacharya: মাথায় গুরুতর চোট পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য

    আচমকা পা পিছলে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান অশোক ভট্টাচার্য। সেই সময় তিনি বাড়িতে একাই ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার পর রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত শিলিগুড়ির কলেজপাড়া এলাকার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়।

    Published on: Jun 07, 2026 11:42 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র তথা বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্যের আকস্মিক দুর্ঘটনার খবরে উদ্বেগ ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। শনিবার বিকেলে নিজের বাড়িতে পা পিছলে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হন তিনি। মাথায় আঘাত লাগার ফলে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় এবং দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। তাঁর শারীরিক অবস্থার খবর প্রকাশ্যে আসতেই শিলিগুড়ি শহরজুড়ে উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

    আচমকা পা পিছলে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান অশোক ভট্টাচার্য
    আচমকা পা পিছলে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান অশোক ভট্টাচার্য

    পরিবার ও দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেলে বাড়ির ভিতরেই দুর্ঘটনার শিকার হন অশোক ভট্টাচার্য। আচমকা পা পিছলে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান তিনি। সেই সময় তিনি বাড়িতে একাই ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার পর রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত শিলিগুড়ির কলেজপাড়া এলাকার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়।

    চিকিৎসকরা প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখেন যে মাথার আঘাত বেশ গুরুতর। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে পরে তাঁকে মাটিগাড়ার একটি উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা যুক্ত নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। হাসপাতাল সূত্রে খবর, মাথায় গভীর ক্ষত হওয়ায় একাধিক সেলাই করতে হয়েছে। আঘাতের ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রক্তক্ষরণও হয়েছে।

    চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বয়সজনিত কারণে পরিস্থিতি সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। যদিও তাঁর চিকিৎসা চলছে এবং প্রয়োজনীয় সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তবুও তাঁকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। শারীরিক অবস্থার ওপর চিকিৎসকদের বিশেষ নজর রয়েছে।

    অশোক ভট্টাচার্যের দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই নার্সিংহোমে ভিড় জমাতে শুরু করেন দলীয় নেতা-কর্মীরা। তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে বিভিন্ন মহল থেকে যোগাযোগ করা হচ্ছে। শুধু বাম শিবির নয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারাও তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

    দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে অশোক ভট্টাচার্য শিলিগুড়ির রাজনীতি ও নাগরিক প্রশাসনের অন্যতম পরিচিত মুখ। বহু বছর ধরে তিনি শিলিগুড়ির উন্নয়ন ও জনজীবনের বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সেই কারণে তাঁর অসুস্থতার খবর সাধারণ মানুষের মধ্যেও উদ্বেগ তৈরি করেছে।

    সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক জানিয়েছেন, অশোক ভট্টাচার্যের শারীরিক অবস্থার উপর চিকিৎসকদের নিবিড় নজর রয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, দ্রুত চিকিৎসার ফলে বর্ষীয়ান এই নেতা সুস্থ হয়ে উঠবেন। আপাতত চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণেই রয়েছেন অশোক ভট্টাচার্য এবং তাঁর শারীরিক অবস্থার নিয়মিত মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/Ashok Bhattacharya: মাথায় গুরুতর চোট পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য
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