Cancelled Local Trains in Sealdah: বারুইপুর, বজবজ-সহ ২৩ লোকাল ট্রেন বাতিল শিয়ালদা শাখায়! কোনগুলি? রইল পুরো তালিকা

Cancelled Local Trains in Sealdah: বারুইপুর, বজবজ-সহ ২৩ লোকাল ট্রেন বাতিল শিয়ালদা শাখায়! কোনগুলি? রইল পুরো তালিকা
পরপর দু'দিনে শিয়ালদা শাখায় ২৩টি লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে। যে তালিকায় শিয়ালদা-লক্ষ্মীকান্তপুর, শিয়ালদা-ক্যানিং, শিয়ালদা-সোনারপুর, শিয়ালদা-বারুইপুর, শিয়ালদা-ডায়মন্ড হারবার, শিয়ালদা-বজবজ শাখার মতো ট্রেন আছে।
শনিবার ও রবিবার শিয়ালদা শাখায় (মূলত শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায়) শনিবার ও রবিবার একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল থাকবে। সূত্রের খবর, ফুট ওভারব্রিজ ভাঙার কাজের জন্য শনিবার এবং রবিবার মিলিয়ে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ২৩টি লোকাল ট্রেন। শনিবার মোট আটটি লোকাল ট্রেন বাতিল থাকছে। আর রবিবার বাতিল করে দেওয়া হয়েছে আরও ১৫টি লোকাল ট্রেন। যে তালিকায় শিয়ালদা-লক্ষ্মীকান্তপুর, শিয়ালদা-ক্যানিং, শিয়ালদা-সোনারপুর, শিয়ালদা-বারুইপুর, শিয়ালদা-ডায়মন্ড হারবার, শিয়ালদা-বজবজ শাখার ট্রেন আছে বলে পূর্ব রেল সূত্রে খবর।
শনিবার কোন কোন ট্রেন বাতিল থাকবে?
১) ৩৪৭৫৪ শিয়ালদা-লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল: রাত ১১ টা ৬ মিনিটে শিয়ালদা থেকে ছাড়ে।
২) ৩৪৭৫৭ লক্ষ্মীকান্তপুর-শিয়ালদা লোকাল: রাত ১০ টা ২৫ মিনিটে লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে ছাড়ে।
৩) ৩৪৫৫২ শিয়ালদা-ক্যানিং লোকাল: রাত ১০ টা ৩৬ মিনিটে শিয়ালদা থেকে ছাড়ে।
৪) ৩৪৫৫৭ ক্যানিং-শিয়ালদা লোকাল: রাত ১০ টা ২০ মিনিটে ক্যানিং থেকে ছাড়ে।
৫) ৩৪৮৫৮ শিয়ালদা-ডায়মন্ড হারবার লোকাল: রাত ১০ টা ৪৫ মিনিটে শিয়ালদা থেকে ছাড়ে।
৬) ৩৪৮৫৫ ডায়মন্ড হারবার-শিয়ালদা লোকাল: রাত ৯ টায় ডায়মন্ড হারবার থেকে ছাড়ে।
৭) ৩৪১৬৪ শিয়ালদা-বজবজ লোকাল: রাত ১০ টা ৪ মিনিটে শিয়ালদা থেকে ছাড়ে।
৮) ৩৪১৬৩ বজবজ-শিয়ালদা লোকাল: রাত ১১ টা ৪ মিনিটে বজবজ থেকে ছাড়ে।
রবিবার কোন কোন ট্রেন বাতিল থাকবে?
১) ৩৪৪১২ শিয়ালদা-সোনারপুর লোকাল: ভোর ৪ টে ১৫ মিনিটে শিয়ালদা থেকে ছাড়ে।
২) ৩৪৪১১ সোনারপুর-শিয়ালদা লোকাল: ভোর ৪ টে ৪০ মিনিটে সোনারপুর থেকে ছাড়ে।
৩) ৩৪৬১২ শিয়ালদা-বারুইপুর লোকাল: ভোর ৫ টা ৫ মিনিটে শিয়ালদা থেকে ছাড়ে।
৪) ৩৪৬১৪ শিয়ালদা-বারুইপুর লোকাল: সকাল ৬ টা ২ মিনিটে শিয়ালদা থেকে ছাড়ে।
৫) ৩৪৬১১ বারুইপুর-শিয়ালদা লোকাল: সকাল ৬ টা ২ মিনিটে বারুইপুর থেকে ছাড়ে।
৬) ৩৪৬১৩ বারুইপুর-শিয়ালদা লোকাল: সকাল ৬ টা ৫৮ মিনিটে বারুইপুর থেকে ছাড়ে।
৭) ৩৪১১৪ শিয়ালদা-বজবজ লোকাল: ভোর ৪ টে ৩৬ মিনিটে শিয়ালদা থেকে ছাড়ে।
৮) ৩৪১১৮ শিয়ালদা-বজবজ লোকাল: সকাল ৬ টা ১০ মিনিটে শিয়ালদা থেকে ছাড়ে।
৯) ৩৪১১৩ বজবজ-শিয়ালদা লোকাল: ভোর ৫ টা ৩৬ মিনিটে বজবজ থেকে ছাড়ে।
১০) ৩৪৭১৮ শিয়ালদা-লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল: ভোর ৫ টা ৫৫ মিনিটে শিয়ালদা থেকে ছাড়ে।
১১) ৩৪৮১৮ শিয়ালদা-ডায়মন্ড হারবার লোকাল: সকাল ৬ টা ২৪ মিনিটে শিয়ালদা থেকে ছাড়ে।
১২) ৩৪৮১৫ ডায়মন্ড হারবার-শিয়ালদা লোকাল: ভোর ৪ টে ৪০ মিনিটে ডায়মন্ড হারবার থেকে ছাড়ে।
১৩) ৩৪৫১১ ক্যানিং-শিয়ালদা লোকাল: রাত ৩ টে ৪৫ মিনিটে ক্যানিং থেকে ছাড়ে।
১৪) ৩১০৫১ বজবজ-নৈহাটি লোকাল: সকাল ৭ টা ১০ মিনিটে বজবজ থেকে ছাড়ে।
১৫) ৩১৪২২ নৈহাটি-শিয়ালদা লোকাল: সকাল ৯ টা ২৭ মিনিটে নৈহাটি থেকে ছাড়ে।