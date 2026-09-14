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Plane Emergency Landing in Kolkata: মাঝ আকাশে যান্ত্রিক ত্রুটি! কলকাতায় জরুরি অবতরণ প্যারিস-ব্য়াঙ্কক বিমানের

কলকাতার আকাশসীমায় ঢোকার পরই বিমানে সমস্যা ধরা পড়ে। এরপর বেশ কয়েকবার আকাশে চক্কর কাটার পর কলকাতা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন পাইলট। অনুমতি পাওয়ার পর বিমানটিকে জরুরি ভিত্তিতে কলকাতা বিমানবন্দরে নামানো হয়।

Published on: Sep 14, 2026, 09:01:52 IST
By Abhijit Chowdhury
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যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে রবিবার কলকাতা বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করল প্যারিস থেকে ব্যাঙ্ককগামী একটি বিমান। কলকাতার আকাশসীমায় ঢোকার পরই বিমানে সমস্যা ধরা পড়ে। এরপর বেশ কয়েকবার আকাশে চক্কর কাটার পর কলকাতা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন পাইলট। অনুমতি পাওয়ার পর বিমানটিকে জরুরি ভিত্তিতে কলকাতা বিমানবন্দরে নামানো হয়।

কলকাতার আকাশসীমায় ঢোকার পরই বিমানে সমস্যা ধরা পড়ে।
কলকাতার আকাশসীমায় ঢোকার পরই বিমানে সমস্যা ধরা পড়ে।

বিমানে ছিলেন ২৬৮ জন যাত্রী এবং ১২ জন ক্রু সদস্য। অবতরণের পর প্রত্যেককেই নিরাপদে বিমান থেকে নামিয়ে আনা হয়। পরে তাঁদের হোটেলে নিয়ে রাখা হয়েছে। বিমানটি বর্তমানে কলকাতা বিমানবন্দরের ১১৫ নম্বর বে-তে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত বিমানের যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামত করা সম্ভব হয়নি। ফলে বিমানটি কখন আবার উড়বে, কত সময়ের মধ্যে মেরামতির কাজ শেষ হবে এবং যাত্রীদের কীভাবে তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হবে—তা এখনও স্পষ্ট নয়। স্বাভাবিকভাবেই যাত্রীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

তবে জরুরি অবতরণের নেপথ্যে যান্ত্রিক ত্রুটির পাশাপাশি আরও একটি বিষয় উঠে এসেছে। বিমানবন্দর সূত্রের দাবি, বিমানে পর্যাপ্ত পরিমাণ জ্বালানি ছিল না। সেই কারণেও পাইলট দ্রুত কলকাতা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর জরুরি অবতরণের অনুমতি পাওয়ার পর বিমানটি কলকাতা বিমানবন্দরে নামানো হয়। যদিও জ্বালানি পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।

ঘটনার পর বিমানবন্দরে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। জরুরি অবতরণের পর বিমানের যাত্রী ও ক্রু সদস্যদের দ্রুত নামিয়ে আনা হয়। আপাতত তাঁদের হোটেলে রাখা হয়েছে এবং পরবর্তী যাত্রার বিষয়ে বিমান সংস্থার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা।

একই দিনে দেশের অন্য প্রান্তেও বিমান জরুরি অবতরণের ঘটনা সামনে এসেছে। রবিবার সকালে ভোপাল থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান জয়পুরে জরুরি অবতরণ করে। উড়ানের কিছুক্ষণ পরই বিমানের ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে। পরিস্থিতি বুঝে পাইলট দ্রুত এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

পাইলটকে পরামর্শ দেওয়া হয়, দিল্লির পরিবর্তে নিকটবর্তী জয়পুর বিমানবন্দরে বিমান নামানোর। সেই মতো বিমানটির গতিপথ পরিবর্তন করা হয়। জরুরি অবতরণের জন্য জয়পুর বিমানবন্দরেও দ্রুত প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করে।

একই দিনে দেশের দুই প্রান্তে পরপর বিমানের জরুরি অবতরণের ঘটনায় বিমান চলাচলের নিরাপত্তা এবং উড়ানের আগে প্রযুক্তিগত পরীক্ষা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। তবে কলকাতার ঘটনায় কোনও যাত্রী বা ক্রু সদস্য আহত হননি। আপাতত বিমানটির ত্রুটি চিহ্নিত করে মেরামতের কাজ এবং যাত্রীদের পরবর্তী গন্তব্যে পাঠানোর ব্যবস্থা নিয়ে সিদ্ধান্তের অপেক্ষা চলছে।

  • Abhijit Chowdhury
    ABOUT THE AUTHOR
    Abhijit Chowdhury

    ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

Home/Bengal/Plane Emergency Landing In Kolkata: মাঝ আকাশে যান্ত্রিক ত্রুটি! কলকাতায় জরুরি অবতরণ প্যারিস-ব্য়াঙ্কক বিমানের
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