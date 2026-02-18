Edit Profile
    WBCS and WB Govt Recruitment Exam: WBCS-সহ সব রাজ্য সরকারি চাকরিতে বাংলা বাধ্যতামূলক করতে হবে! চিঠি গেল PSC-র কাছে

    WBCS-সহ রাজ্য সরকারি চাকরিতে বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক করার দাবিতে পথে নামল বাংলা পক্ষ। পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন ভবনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। জমা দেওয়া হয় ডেপুটেশন।

    Published on: Feb 18, 2026 3:57 PM IST
    By Ayan Das
    WBCS-সহ রাজ্য সরকারি চাকরিতে বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক করার দাবিতে পথে নামল বাংলা পক্ষ। পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন ভবনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। জমা দেওয়া হয় ডেপুটেশন। পিএসসির নব-নিযুক্ত চেয়ারম্যান দেবল রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলা পক্ষের তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল। সেই দলে ছিলেন বাংলা পক্ষের সাংগঠনিক সম্পাদক কৌশিক মাইতি, শীর্ষ পরিষদ সদস্য অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, কলকাতার জেলা সম্পাদক সৌম্য বেরা।

    'বাংলা কি ধর্মশালা?', প্রশ্ন বাংলা পক্ষের

    বিষয়টি নিয়ে বাংলা পক্ষের সাংগঠনিক সম্পাদক বলেন, 'বাংলায় বাঙালির ভোট পেতে হলে WBCS-সহ সমস্ত চাকরিতে বাংলা ভাষার লিখিত পেপার বাধ্যতামূলক করতে হবে। সব রাজ্যে যা নিয়ম, বাংলায় অন্যথা হবে কেন? বাংলা কি ধর্মশালা?বাংলা নিজের মেয়েকে চেয়েছে কারণ বাঙালি নিজের ভাষার অধিকার চায়। কারণ বাঙালি নিজের ছেলেমেয়ের চাকরি, কাজ, ব্যবসা চায়। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোট আসছে। বাঙালির ভোট পেতে হলে বাংলা বাধ্যতামূলক করতেই হবে। বাংলা পক্ষ লড়ছে।'

    ‘হিন্দি-উর্দু তোষণের ফলে বিপদে পড়ছে বাংলার ভূমিপুত্ররা', দাবি বাংলা পক্ষের

    একইসুরে বাংলা পক্ষের শীর্ষ পরিষদ সদস্য অরিন্দম বলেন, ‘হিন্দি-উর্দু তোষণের ফলে বিপদে পড়ছে বাংলার ভূমিপুত্ররা। আমাদের ছেলেমেয়েরা অন্য রাজ্যে বাংলায় পরীক্ষা দিতে পারে না৷ ওরা এখানে এসে নিজের ভাষা হিন্দি-উর্দুতে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি দখল করছে। ক্ষতি হচ্ছে বাংলার ছেলেমেয়েদের৷ এর বিরুদ্ধে বাংলা পক্ষের সর্বাত্মক আন্দোলন চলবে।’

