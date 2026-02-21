Edit Profile
    Bangla Pokkho: 'বাংলাকে কাজের ভাষা করে তুলতে হবে', মাতৃভাষা দিবসে দাবি বাংলা পক্ষের

    বাংলাকে কাজের ভাষা করে তুলতে হবে - আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এমনই দবি তোলা হল বাংলা পক্ষের তরফে। আজ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলা পক্ষের তরফে মাতৃভাষা দিবসের উদযাপন করা হয়েছে। এই সপ্তাহ জুড়ে 'বাংলা ভাষার অধিকার সপ্তাহ' পালন করা হয়।

    Published on: Feb 21, 2026 7:06 PM IST
    By Ayan Das
    বাংলাকে কাজের ভাষা করে তুলতে হবে - আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এমনই দবি তোলা হল বাংলা পক্ষের তরফে। আজ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলা পক্ষের তরফে মাতৃভাষা দিবসের উদযাপন করা হয়েছে। এই সপ্তাহ জুড়ে 'বাংলা ভাষার অধিকার সপ্তাহ' পালন করা হয়। সেই রেশ ধরে শিলিগুড়ি, নিউ টাউন থেকে বাঘাযতীন, আসানসোল, বরানগর, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব মেদিনীপুর, হুগলি, দাসপুর, খড়গপুর, মালদা, হাওড়া, খড়দা, আলিপুরদুয়ারের মতো জায়গায় বাংলা দিবস উদযাপন করা হয়। সেই রেশ ধরেই বাংলাকে কাজের ভাষা করে তোলার দাবি জানানো হয় বাংলা পক্ষের তরফে।

    আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বাংলা পক্ষ।
    আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বাংলা পক্ষ।

    বেলেঘাটায় মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে বাংলা পক্ষের সাংগঠনিক সম্পাদক কৌশিক মাইতি বলেছেন, ‘সার্বিকভাবে বাংলার মাটিতে বাংলা ভাষাকে কাজের ভাষা করে তোলাই বাংলা পক্ষর লক্ষ‍্য। ব‍্যাঙ্ক পরিষেবায় বাংলা ভাষার দাবিতে করা জনস্বার্থ মামলায় হলফনামা দিয়ে বাংলায় পরিষেবার কথা বললেও বাস্তবে অনেক বাঙালি মাতৃভাষায় পরিষেবা পাচ্ছে না, এই বিষয়ে আগামিদিনে বৃহত্তর আন্দোলন ও আইনি লড়াই চলবে।’

    একইসুুরে আজ বরানগরে ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার পরে বাংলা পক্ষের সাধারণ সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ‍্যায় বলেন, ‘আজকের দিন শুধু উদযাপনের নয়, আজকের দিন আমাদের নিজের মাটিতে নিজের মাতৃভাষার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার শপথ নেওয়ার দিন। বিগত এক সপ্তাহ ধরে বাংলা ভাষার অধিকার অর্জনের জন‍্য বাংলা পক্ষর কর্মসূচিগুলো অত‍্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি আজও বাংলায় কথা বললে আক্রান্ত হচ্ছে, খুন হচ্ছে। মাতৃভাষায় কথা বলায় যাঁরা যাঁরা প্রাণ দিচ্ছেন, তাঁরা সকলেই ভাষা শহিদ। গত কয়েক বছরে যত জন বাঙালি বাংলা ভাষা বলার জন্য খুন হয়েছেন, তাঁদের সকলকে ভাষা শহিদের মর্যাদা দিতে হবে।’

