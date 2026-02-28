Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Nadia-Bhawanipore Final Voter List: বাংলাদেশ লাগোয়া জেলায় কাটা গেল ২.৭১ লাখ নাম! মমতার কেন্দ্রেই ৪৭,০৯৮ ভোটার বাদ

    চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হল পশ্চিমবঙ্গে। ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে এখনও পর্যন্ত মোট ৪৭,০৯৪ জন ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। গত ডিসেম্বরে যখন খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তখন বাদ পড়েছিল ৪৪,৭৮৫ জনের নাম।

    Published on: Feb 28, 2026 3:39 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪৭,০০০ জনের নাম বাদ পড়েছে।একাধিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে এখনও পর্যন্ত মোট ৪৭,০৯৪ জন ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। গত ডিসেম্বরে যখন খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তখন বাদ পড়েছিল ৪৪,৭৮৫ জনের নাম। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় (চূড়ান্ত হলেও অসম্পূর্ণ ভোটার তালিকা, আরও তালিকা প্রকাশিত হবে) আরও ২,৩২৪ জনের নাম বাদ পড়েছে। সেইসঙ্গে ১৪,১৫৪ জনের নাম বিচারাধীন তালিকায় আছে। তাঁদের ভাগ্য নির্ভর করছে জুডিশিয়াল অফিসার বা বিচারকদের উপরে।

    চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হল পশ্চিমবঙ্গে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হল পশ্চিমবঙ্গে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

    এমনিতে আজ যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত করছে নির্বাচন কমিশন, তা সম্পূর্ণ নয়। আরও একাধিক তালিকায় প্রকাশ করা হতে পারে। ফলে শেষপর্যন্ত বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে কতজন ভোট দিতে পারবেন, তা এখনও নির্ধারিত হতে বাকি আছে।তাছাড়াও যে ভোটারদের নাম বাদ পড়েছে বা মুছে দেওয়া হয়েছে, তাঁরা আবার আবেদন করতে পারবেন। ফলে তাঁদের নামও পরবর্তী তালিকায় যুক্ত হতে পারে।

    নদিয়ায় কোন ভোটারের নাম বাদ গেল?

    সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, নদিয়ায় ২.৭১ লাখ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। বাংলাদেশ লাগোয়া ওই জেলায় আপাতত ভোটারের সংখ্যা কমে ৪১.৪৫ লাখে ঠেকেছে। গত ৪ নভেম্বর এসআইআর (ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা) প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সময় ওই জেলায় ভোটারের সংখ্যা ছিল ৪৪.১৮ লাখ। আর ১৬ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকায় ওই সংখ্যাটা ৪২.০২ লাখ ছিল।

    ৭ বিধানসভা থেকে ৪.০৭ লাখ নাম বাদ

    কমিশনের সূত্র উদ্ধৃত করে পিটিআইয়ের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, উত্তর কলকাতা জোনে ৪.০৭ লাখের মতো নাম কাটা গিয়েছে। যে এলাকার সাতটি বিধানসভাই আছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে।

    রাজ্যের অন্যান্য জেলায় ছবিটা কীরকম?

    ১) জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিককে উদ্ধৃত করে পিটিআইয়ের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, আপাতত বাঁকুড়ায় প্রায় ১.১৮ লাখ ভোটারের নাম কাটা গিয়েছে। জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা ২৯.১৫ লাখে দাঁড়িয়েছে। যা এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে ছিল ৩০,৩৩,৮৩০।

    ২) উত্তরবঙ্গের জেলা আলিপুরদুয়ারে আপাতত বাদ পড়েছে ১,০২,৮৩৫ জনের নাম। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় আপাতত ১১,৯৬,৬৫১ জনের নাম।

    ৩) তারইমধ্যে কমিশনের সূত্র উদ্ধৃত করে ওই সংবাদসংস্থার প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, সম্ভবত মোট ৬৬ লাখ ভোটারের নাম বাদ যাচ্ছে। খসড়া ভোটার তালিকায় ৫৮ লাখ ভোটারের নাম গিয়েছিল। সেইসঙ্গে আরও আট লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়ছে।

    News/Bengal/Nadia-Bhawanipore Final Voter List: বাংলাদেশ লাগোয়া জেলায় কাটা গেল ২.৭১ লাখ নাম! মমতার কেন্দ্রেই ৪৭,০৯৮ ভোটার বাদ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes