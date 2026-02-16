Edit Profile
    Banglar Yuva Sathi Application: বেকার ভাতা পেতে মুর্শিদাবাদে সবথেকে বেশি আবেদন! বাকি ২২ জেলার মধ্যে কে কত নম্বরে?

    বিধানসভা নির্বাচনের আগে বেকার ভাতার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে লম্বা লাইন পড়ল। জমা পড়ল লাখ-লাখ আবেদন। নবান্ন সূত্রে খবর, রবিবার থেকে 'যুবসাথী' প্রকল্পে আবেদন জমা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আর প্রথম দিনেই ৫.৬৬ লাখের বেশি আবেদন জমা পড়েছে।

    Published on: Feb 16, 2026 3:55 PM IST
    By Ayan Das
    বিধানসভা নির্বাচনের আগে বেকার ভাতার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে লম্বা লাইন পড়ল। জমা পড়ল লাখ-লাখ আবেদন। নবান্ন সূত্রে খবর, রবিবার থেকে 'যুবসাথী' প্রকল্পে আবেদন জমা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আর প্রথম দিনেই ৫.৬৬ লাখের বেশি আবেদন জমা পড়েছে। সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়ালের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, সোমবার বেলা ১২ টা পর্যন্ত ৬.৫৫ লাখেরও বেশি আবেদন জমা পড়েছে। শুধু সোমবারই জমা পড়েছে ৯১,০০০-র বেশি আবেদন। আর জেলাভিত্তিক যে তালিকা সামনে এসেছে, তাতে মুর্শিদাবাদে সবথেকে বেশি আবেদন পড়েছে বলে ওই সূত্র উদ্ধৃত করে ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, দ্বিতীয় স্থানে থাকা দক্ষিণ ২৪ পরগনার থেকে বহু গুণ এগিয়ে আছে মুর্শিদাবাদ। দুই জেলার ফারাক প্রায় ৩০,০০০। তাছাড়াও ৪০,০০০-র বেশি আবেদন জমা পড়েছে উত্তর ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া। একাধিক জেলায় ৩০,০০০-র বেশি আবেদন জমা পড়েছে।

    খড়দায় চলছে যুবসাথী প্রকল্পের শিবির। (ছবি সৌজন্যে, ফেসবুক Subhashis Das John)
    কোন জেলায় 'যুবসাথী' প্রকল্পে কত আবেদন জমা পড়ল?

    ১) মুর্শিদাবাদ: ৭৭,৭৯০

    ২) দক্ষিণ ২৪ পরগনা: ৪৯,৪৪৯

    ৩) বাঁকুড়া: ৪৮,১২২

    ৪) পুরুলিয়া: ৪৬,৯৪৫

    ৫) উত্তর ২৪ পরগনা: ৪৪,৩২৬

    ৬) হুগলি: ৩৬,৫৪১

    ৭) পূর্ব বর্ধমান: ৩৪,৫০৬

    ৮) পশ্চিম মেদিনীপুর: ৩৩,২৯৬

    ৯) হাওড়া: ৩২,০৪২

    ১০) নদিয়া: ৩০,৩৭৯

    ১১) পূর্ব মেদিনীপুর: ২৮,২৮৫

    ১২) কোচবিহার: ২৩,১৩৫

    ১৩) উত্তর দিনাজপুর: ২৩,১৩২

    ১৪) জলপাইগুড়ি: ২৩,০২৩

    ১৫) বীরভূম: ২২,৭৯৫

    ১৬) পশ্চিম বর্ধমান: ২০,৮০৬

    ১৭) দক্ষিণ দিনাজপুর: ১৭,৭৩৮

    ১৮) কলকাতা: ১৫.৭৮০

    ১৯) মালদা: ১৩,৮০৫

    ২০) আলিপুরদুয়ার: ১১,৪৭৯

    ২১) ঝাড়গ্রাম: ১০,৮৮৬

    ২২) দার্জিলিং: ৮.৯১৯

    ২৩) কালিম্পং: ২,৭১৪

    অনলাইনেও শুরু হয়েছে ‘যুবসাথী’ প্রকল্পের আবেদন প্রক্রিয়া

    তারইমধ্যে অফলাইনে ব্যাপক সাড়া পড়ায় অনলাইনেও 'বাংলার যুবসাথী' প্রকল্পের আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের যোগ্যরা https://apas.wb.gov.in ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন। নবান্ন সূত্রে খবর, অফলাইনে যেভাবে আবেদন জমা পড়েছে, তাতে উচ্ছ্বসিত হয়েই অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অবশ্য সেই পরিকল্পনা ছিল না।

    কতদিন বাংলার যুবসাথী প্রকল্পের শিবির চলবে?

    নবান্ন সূত্রে খবর, ছুটির দিনগুলো বাদ দিয়ে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে বিশেষ শিবির (মোট ২৯৪টি শিবির) চলবে। সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত শিবির খোলা থাকবে। যাঁরা আবেদন জমা দেবেন, তাঁরা রশিদ পাবেন। আবেদনপত্রের ডিজিটালাইজেশন করা হবে।

