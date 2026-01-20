West Bengal Budget: ভোটের আগে রাজ্য বাজেট ঘিরে কোন সম্ভাবনা? ফেব্রুয়ারি ২০২৬র আগেই তুঙ্গে জল্পনা

Edit Profile
    West Bengal Budget: ভোটের আগে রাজ্য বাজেট ঘিরে কোন সম্ভাবনা? ফেব্রুয়ারি ২০২৬র আগেই তুঙ্গে জল্পনা

    আসছে রাজ্য বাজেট।

    Published on: Jan 20, 2026 6:36 PM IST
    By Sritama Mitra
    ২০২৬ ভোটের রণদামামা বেজে গিয়েছে। আর কয়েক মাস ঘুরলেই রাজ্যে ভোট। এর আগে, ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহেই বাজেট অধিবেশন শুরু হবে রাজ্য বিধানসভায়। বেশ কিছু রিপোর্ট ও সূত্রের দাবি যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এবার সম্ভবত অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করতে পারে। এমনই সম্ভাবনার কথা উঠে আসছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগের অন্তর্বর্তিকালীন বাজেট পেশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবারও সেরকমই সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

    ভোটের আগে রাজ্য বাজেট ঘিরে কোন সম্ভাবনা? ফেব্রুয়ারি ২০২৬র আগেই তুঙ্গে জল্পনা (Saikat Paul)
    ভোটের আগে রাজ্য বাজেট ঘিরে কোন সম্ভাবনা? ফেব্রুয়ারি ২০২৬র আগেই তুঙ্গে জল্পনা (Saikat Paul)

    ২০২৬ সালে ভোটের বছরে মমতা সরকারের বাজেট ঘিরে একাধিক জল্পনা ও সম্ভাবনার দিক উঠে আসছে। জল্পনা রয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, খাদ্যসাথী এবং স্বাস্থ্যসাথীর মতো প্রকল্পে কি বরাদ্দ বাড়বে কি না , তা নিয়ে। এছাড়াও রাজ্যসরকারী কর্মীদের ডিএ এই মুহূর্তের অন্যতম বড় ইস্যু রাজ্যে। এছাড়াও পে কমিশনও অন্যতম বড় ফ্যাক্টর এবারের ভোটে। নতুন কি কোনও প্রকল্প চালু হতে পারে, বা প্রকল্পে কি বরাদ্দ বাড়তে পারে? এমন বহু ধরনের সম্ভাবনার প্রসঙ্গ উঠে আসছে এই জল্পনায়। এদিকে, বেশ কিছু রিপোর্টের দাবি, জনহিতকর একাধিক প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়ানোর ইঙ্গিত রয়েছে। ফলত, বিধানসভা থেকে ফেব্রুয়ারিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কোন কোন ঘোষণা করে, সেদিকে তাকিয়ে গোটা রাজ্য। ভোটের আগে রাজ্য বাজেটে কোনও চমক থাকে কি, না সেদিকেও নজর থাকবে বহু মহলের।

    এদিকে, কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হবে ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সালে। সেই দিনটি রবিবার। তবে রবিবার হলেও এই দিনেই পেশ হবে নির্মলা সীতারামনের বাজেট। এদিকে, রবিবার সংসদের অধিবেশন হয় না। তবে চলতি বছর রবিবার বাজেট অধিবেশন কোনও নতুন করে কোনও ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। অতীতেও রবিবার অধিবেশন হয়েছে। এর আগে, ২০১২ সালে মনমোহন সিংয়ের সময় সংসদের প্রথম অধিবেশনের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে অধিবেশন হয়, করোনার সময়ও রবিবার অধিবেশন হতে দেখা গিয়েছে। এদিকে, সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্ব শুরু হবে ২৮ জানুয়ারি। চলবে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় পর্ব ৯ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে।

    এদিকে, রাজ্য সরকারি কর্মীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ডিএর ব্যবধান ক্রমেই বা়তে শুরু করেছে। সেই জায়গা থেকে বিপক্ষ শিবিরের তোপ বারবার এসেছে তৃণমূলের দিকে। ফলত, এই আসন্ন বাজেট অধিবেশনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার, ডিএ ইস্যুতে কোন পথে হাঁটে সেদিকেও তাকিয়ে রাজ্যবাসী।

