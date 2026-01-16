Mamata on Beldanga violence: ‘জুম্মাবার নিয়ে ওদের সেন্টিমেন্ট আছে’, বেলডাঙার অশান্তিতে বিজেপিকেও নিশানা মমতার

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় শান্তি বজায় রাখার আর্জি জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুর্শিদাবাদের এক পরিযায়ী শ্রমিকের ঝাড়খণ্ডে (বিজেপি-শাসিত রাজ্য নয়) মৃত্যুর অভিযোগে শুক্রবার সকাল থেকে বেলডাঙা পুরোপুরি রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।
মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় শান্তি বজায় রাখার আর্জি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গে যাওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় যে অশান্তি ঘটছে, সেটার নেপথ্যে কাদের প্ররোচনা আছে, তা সকলেই জানেন। কিন্তু কারও প্ররোচনায় পা না দিয়ে শান্তি বজায় রাখার আর্জি জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি অভিযোগ করেন, অশান্তি ছড়ানোর জন্য উস্কানি দিচ্ছে বিজেপি। এমনকী কেন্দ্রীয় এজেন্সিকেও সেই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইসঙ্গে তিনি বলেন, ‘ফ্রাইডে (শুক্রবার) জুম্মাবার। পবিত্র বার। যেমন শিবেরও বার, মা দুর্গারও বার, সন্তোষী মাতারও বার। তেমনই ফ্রাইডে জুম্মার নমাজ হয়। এখন যদি দুর্গাপুজো দেখতে এসেছে কোটি-কোটি লোক, সেখানে আপনি যদি একটা মাইক লাগিয়ে দেন, তাহলে সবাই শুনবে তো। ফ্রাইডে জুম্মাবার, এমনি সংখ্যালঘুদের কাছে একটা সেন্টিমেন্ট (ভাবাবেগ) আছে। সেখানে সবাই ফ্রাইডে জুম্মার নমাজ করতে এসেছে।'
বিজেপি 'প্ল্যান' করে বাংলায় হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা করছে, দাবি মমতার
আর মুখ্যমন্ত্রী সেই মন্তব্য করেছেন বেলডাঙার অশান্তির প্রেক্ষিতে। মুর্শিদাবাদের এক পরিযায়ী শ্রমিকের ঝাড়খণ্ডে (বিজেপি-শাসিত রাজ্য নয়) মৃত্যুর অভিযোগে শুক্রবার সকাল থেকে বেলডাঙা পুরোপুরি রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, প্ররোচনা দিয়ে অশান্তি ছড়ানো হয়েছে। তাঁর দাবি, ‘এখানে কেউ-কেউ যদি তার রাজনৈতিক (স্বার্থ) চরিতার্থ করার জন্য উসকে দেয়...। সংখ্যালঘুদের ক্ষোভটা স্বাভাবিক। আমিও এর জন্য ক্ষুব্ধ। তাঁদের একতরফা বাদ দিতে পারে না।’ সেইসঙ্গে তিনি বলেন, বিজেপি 'প্ল্যান' করে বাংলায় হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা করছে। ভোটে পারবে না জেনেই এরকম করছে বলে অভিযোগ করেন মমতা।
সংখ্যালঘুদের শান্ত থাকার আহ্বান মমতার
তবে সার্বিকভাবে সংখ্যালঘুদের শান্ত থাকার বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি দাবি করেছেন, ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপরে অত্যাচারের বিষয়টি ইতিমধ্যে উত্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেকটা ঘটনায় দায়ের করা হয়েছে এফআইআর। পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারকেও সাহায্য করা হচ্ছে। সেই পরিস্থিতিতে তাঁর সরকারের উপরে আস্থা বজায় রাখার জন্য সংখ্যালঘুদের আর্জি জানিয়েছেন।
ডবল ইঞ্জিন সরকার ন্যক্কারজনক কাজ করছে, দাবি মমতার
সেই রেশ ধরে বিজেপি আক্রমণ শানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বিহারে কালকে একজনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। প্রতিদিন পরিযায়ী শ্রমিকদের উপরে আক্রমণ হচ্ছে, অত্যাচার হচ্ছে। ডবল ইঞ্জিন সরকার যেখানে বিজেপি গভর্নমেন্ট আছে, তারাই মানুষের নাম কাটছে। তারাই আমাদের মানুষদের পিটিয়ে হত্যা করছে। এর থেকে ন্যক্কারজনক ঘটনা কিছু হতে পারে।’