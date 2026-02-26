Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Birbhum Rail line Bomb: আদালতে আদালতে হামলার হুমকির মাঝেই রেললাইনের পাশে মিলল বোমা, ছড়াল আতঙ্ক

    সাঁইথিয়া স্টেশনের কাছেই আপ লাইনের ধারে ১৪ নম্বর এলসি সংলগ্ন এলাকা থেকে বোমা উদ্ধার হয়। পূর্ব রেলওয়ের তরফ থেকে জানানো হয়, কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, তার জন্য প্রায় এক ঘণ্টা ধরে রেল চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল এই লাইনে। পরে রেল চলাচল ফের স্বাভাবিক হয়।

    Published on: Feb 26, 2026 7:50 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে রেললাইনে একটি বোমা দেখা যায় বলে দাবি করা হয়। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনার পর নিরাপত্তা সংস্থাগুলি ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে একটি রেললাইনে ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। সংবাদ সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, বোমার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ) এবং সরকারি রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি) কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তদন্ত শুরু করেন তাঁরা। পরে জানা যায়, সাঁইথিয়া স্টেশনের কাছেই আপ লাইনের ধারে ১৪ নম্বর এলসি সংলগ্ন এলাকা থেকে বোমা উদ্ধার হয়।

    সাঁইথিয়া স্টেশনের কাছেই আপ লাইনের ধারে ১৪ নম্বর এলসি সংলগ্ন এলাকা থেকে বোমা উদ্ধার হয়।
    সাঁইথিয়া স্টেশনের কাছেই আপ লাইনের ধারে ১৪ নম্বর এলসি সংলগ্ন এলাকা থেকে বোমা উদ্ধার হয়।

    পূর্ব রেলওয়ের তরফ থেকে জানানো হয়, কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, তার জন্য প্রায় এক ঘণ্টা ধরে রেল চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল এই লাইনে। পরে রেল চলাচল ফের স্বাভাবিক হয়। বর্ধমান থেকে সাঁইথিয়া পর্যন্ত ট্রেন চলাচল প্রথমে শুরু হয়। তবে সাঁইথিয়া থেকে অন্ডাল পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু হতে আরও কিছুটা সময় লাগে।

    এদিকে বিগত বেশ কয়েকদিন ধরে এই এলাকায় বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, বুধবারই পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের একাধিক নিম্ন আদালতকে ই-মেলের মাধ্যমে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গের সিউড়ি, আসানসোল জেলা আদালত এবং ঝাড়খণ্ডের ধানবাদের দেওয়ানি আদালতে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। হুমকির ইমেইল পাওয়ার পরপরই আদালত প্রাঙ্গণ খালি করে দেওয়া হয়েছিল। গোটা চত্বরে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, পুলিশের দল এবং বোমা নিষ্ক্রিয়কারী বাহিনী আদালত প্রাঙ্গণে পৌঁছে তল্লাশি অভিযান চালালেও কোনও বিস্ফোরক উদ্ধার কতে পারেনি। ধানবাদের ডিএসপি (আইনশৃঙ্খলা) নওশাদ আলম বলেন, 'আদালত প্রাঙ্গণে প্রতিটি কোণা তল্লাশি চালানো হলেও কোনও বিস্ফোরক উপাদান পাওয়া যায়নি। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আদালত ও আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।'

    এর আগে মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের অন্তত ছয়টি আদালতে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। তদন্তের পরে সেই হুমকি সম্পূর্ণ ভুয়ো বলে প্রমাণিত হয়েছিল। কর্মকর্তাদের মতে, পুলিশ এবং সাইবার ক্রাইম সেল একে অপরের সাথে সমন্বয় করে কোথা থেকে এই হুমকি পাঠানো হয়েছিল তার উৎস খুঁজে বের করছে। সাঁইথিয়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে রেললাইনে পাওয়া সন্দেহভাজন বোমার সঙ্গে এই ই-মেইল হুমকিগুলোর কোনও যোগ আছে কি না, তা এখনও পরিষ্কার নয়। প্রশাসন ও তদন্তকারী সংস্থাগুলো সবদিক খতিয়ে দেখে পুরো বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করছে।

    News/Bengal/Birbhum Rail Line Bomb: আদালতে আদালতে হামলার হুমকির মাঝেই রেললাইনের পাশে মিলল বোমা, ছড়াল আতঙ্ক
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes