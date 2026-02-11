WB SIR Latest Update: ‘বার্থ সার্টিফিকেট’ তৈরি জন্মের আগেই, ২০ বছরে ১০ বাচ্চা, কমিশনের নজরে উদ্ভট তথ্য

জন্মের আগেই ‘বার্থ সার্টিফিকেট’ তৈরি হয়ে গিয়েছে, ২০ বছরে ১০ সন্তান হয়েছে - ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার (এসআইআর) সময় এমনই সব উদ্ভট ঘটনা সামনে এসেছে বলে অভিযোগ উঠল। সূত্রের খবর, এসআইআরের শুনানির শেষ পর্যায়ে নথি ঝাড়াই-বাছাইয়ের যে কাজ চলছে, তাতে বিভিন্ন গলদ বা গরমিল ধরা পড়ছে। সেই গরমিলের বিষয়টি ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের নজরে আনা হয়েছে। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ করারও চেষ্টা করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।
জন্মের ২ দিন আগেই বার্থ সার্টিফিকেট জারি বরানগরে
কমিশন সূত্রে খবর, জন্মের আগেই বার্থ সার্টিফিকেট বা জন্ম শংসাপত্র জারি করার ঘটনাটি নজরে এসেছে বরানগরের এক ভোটারের ক্ষেত্রে। অভিযোগ উঠেছে, সংশ্লিষ্ট ভোটারের জন্মের তারিখ হিসেবে ১৯৯৩ সালের ৬ মার্চ দেওয়া আছে। অথচ বার্থ সার্টিফিকেট জারির তারিখ হিসেবে ৪ মার্চ উল্লেখ করা হয়েছে। কীভাবে ওরকম হল, তা খতিয়ে দেখতে ওই ব্যক্তির সঙ্গে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের তরফে যোগাযোগ করা হতে পারে।
এক মাসের ব্যবধানে ২ সন্তান, নজরে মেটিয়াবুরুজের ভোটার
আবার এক ভোটারের ১০ সন্তান আছে বলে এসআইআরের শুনানিতে উঠে এসেছে। সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়ালের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, কলকাতার মেটিয়াবুরুজের ওই ব্যক্তির নথিতে দাবি করা হয়েছে যে তাঁর ১০ সন্তান আছে। আর ২০ বছরের মধ্যে তাঁর ১০ সন্তান হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। সবথেকে বড় ব্যাপার হল যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে দুই সন্তানের জন্মের ফারাক দেখানো হয়েছে মাত্র এক মাস।
এসআইআর কতদিন চলবে বাংলায়?
এমনিতে নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে যে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এসআইআরের শুনানি চলবে। তারপর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি।
১) এসআইআর নোটিশের ভিত্তিতে শুনানি: ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে।
২) নথির স্ক্রুটিনি ও নিষ্পত্তি: ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে।
৩) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি।
