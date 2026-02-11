Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ধর্ষণের চেষ্টা! আদিবাসী যুবতীতে খুনের হুমকি, পুলিশের জালে BJP নেতা

    রবিবার নির্যাতিতা থানায় গিয়ে ওই প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

    Published on: Feb 11, 2026 11:54 AM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আদিবাসী যুবতীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে বিজেপি নেতাকে গ্রেফতারের ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে মালদহে। ধৃত ওই বিজেপি নেতার নাম বুদ্ধদেব সরকার। চাল-গম ভাঙানোর মিলের ঘরে ফাঁকা পেয়ে ওই আদিবাসী যুবতীকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যে এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

    পুলিশের জালে BJP নেতা (HT_PRINT)
    পুলিশের জালে BJP নেতা (HT_PRINT)

    পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের বামনগোলা এলাকায়। ধৃত বিজেপি নেতা বুদ্ধদেবের গ্রামের মধ্যেই চাল-গম ভাঙানোর মিল রয়েছে। তাঁর স্ত্রী গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে প্রার্থী ছিলেন। তবে তিনি হেরে যান। ধৃত বুদ্ধদেব এলাকায় সক্রিয় বিজেপি নেতা হিসাবে পরিচিত। নির্যাতিতার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টা নাগাদ বাদনা পরব উপলক্ষ্যে বিজেপি নেতার পেষাই মিলে চাল ভাঙানোর জন্য গিয়েছিলেন বছর ২৪ বয়সের আদিবাসী যুবতী। অভিযোগ, মিল ফাঁকা থাকার সুযোগে ওই বিজেপি নেতা ওই তরুণীর শ্লীলতাহানি করেন। তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টাও হয়।

    নির্যাতিতা কোনওরকমে অভিযুক্তকে ধাক্কা দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। তারপরেও অভিযুক্ত বিজেপি নেতা বাড়িতে ঢুকে নির্যাতিতাকে প্রাণে মারার হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। এরপরই নির্যাতিতার পরিবার পুলিশের দ্বারস্থ হন। রবিবার নির্যাতিতা থানায় গিয়ে ওই প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। তারপরেই নির্যাতন, শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে বুদ্ধদেব সরকারকে গ্রেফতার করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। মঙ্গলবার ধৃত বিজেপি নেতাকে পুলিশ মালদহ জেলা আদালতে পেশ করে। বিচারক ধৃতের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। অন্যদিকে, এই ঘটনায় মালদহের রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আদিবাসী তৃণমূল নেতা অমল কিস্কু বলেন, 'গ্রামের বিজেপি নেতা-কর্মীদের এটাই যেন সংস্কৃতি। মুখে বলবে বেটি বাঁচাও। বাস্তবে কিন্তু উল্টো। আমরা ওই বিজেপি নেতার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।' ঘটনার জেরে অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। বিজেপির রাজ্য কমিটির সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি বলেন, 'আইন অনুযায়ী পুলিশ পদক্ষেপ করুক। যদি কেউ এই ধরনের কাজ করে থাকেন, অন্যায় করে থাকেন তাহলে আইন অনুযায়ী শাস্তি পাবেন।'

    News/Bengal/ধর্ষণের চেষ্টা! আদিবাসী যুবতীতে খুনের হুমকি, পুলিশের জালে BJP নেতা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes