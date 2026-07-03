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    Shamik Bhattacharya meets Industrialists: ভিনরাজ্যের তাবড় শহরে শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক শমীকের, কী জানালেন?

    শমীক ভট্টাচার্য লেখেন,' মুম্বইয়ের বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ ও শিল্পোন্নয়নের সম্ভাবনা নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।'

    Published on: Jul 03, 2026 7:24 PM IST
    By Sritama Mitra
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    রাজ্যে নতুন সরকারের বয়স সবে কয়েক মাস! এরই মধ্যে একাধিক মিডিয়া রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে, রাজ্যে হাসপাতাল তৈরির জন্য বিনিয়োগ করতে চলেছে আদানি গোষ্ঠী। সেই হাসপাতাল নিউটাউনে হতে পারে বলে রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে। এরই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ সম্ভাবনা নিয়ে রাজ্য বিজেপির সভাপতি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি সদ্য এক ফেসবুক পোস্টে জানান তাঁর এক তাবড় বৈঠকের কথা।

    ভিনরাজ্যের তাবড় শহরে শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক শমীকের, কী জানালেন? (ফাইল ছবি, সৌজন্যে পিটিআই)
    ভিনরাজ্যের তাবড় শহরে শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক শমীকের, কী জানালেন? (ফাইল ছবি, সৌজন্যে পিটিআই)

    বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্রের বাণিজ্যনগরী মুম্বইতে একাধিক শিল্পপতির সঙ্গে সদ্য বৈঠক করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বিষয়টি নিয়ে তাঁর ফেসবুক পেজে তিনি জানান,' মুম্বইয়ের বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ ও শিল্পোন্নয়নের সম্ভাবনা নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।' এরই সঙ্গে তিনি লেখেন,' বৈঠকে রাজ্যের শিল্পবান্ধব পরিবেশ, দক্ষ মানবসম্পদ, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের সুযোগ নিয়ে বিস্তারিত মতবিনিময় হয়। উপস্থিত শিল্পপতিরা পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসা সম্প্রসারণ ও নতুন বিনিয়োগের সম্ভাবনার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন।' তাঁর বৈঠকের এক ছবি প্রকাশ করে, ওই পোস্টের শেষে শমীক ভট্টাচার্য লেখেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, শিল্প, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে সরকার, শিল্পমহল এবং বিনিয়োগকারীদের পারস্পরিক সহযোগিতা পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।'

    জানা যাচ্ছে, দেশের তাব়ড শিল্পপতিদের নিয়ে মেগা বৈঠক আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজ্য সরকার। বিগত কয়েক বছরে রাজ্যে শিল্প ও কর্মসংস্থান একটি বড় ফ্যাক্টর হয়েছে। তা নিয়ে নানান সময় রাজনীতিও তপ্ত হয়েছে। মমতা-সরকারের আমলে শাসকদলের বিরুদ্ধে শিল্প ও কর্মসংস্থান নিয়ে বহুবার সরব হয়েছে বিজেপি। সেই জায়গা থেকে রাজ্যে বিজেপি সরকার আসতেই দেখা গিয়েছে বিনিয়োগ টানতে সরকারের নানান তৎপরতা। সেই প্রেক্ষাপটে শমীক ভট্টাচার্যের নয়া পোস্ট বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Bengal/Shamik Bhattacharya Meets Industrialists: ভিনরাজ্যের তাবড় শহরে শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক শমীকের, কী জানালেন?
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