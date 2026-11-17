যাদবপুরে বিজেপি বিধায়িকা শর্বরী মুখোপাধ্যায়ের ছবি বিকৃত! ব্যানারে গোঁফ এঁকে, কালো করা হল দাঁত, তদন্তে পুলিশ
এলাকার বিভিন্ন জায়গায় লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। তবে তদন্তের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা তৈরি হয়েছে। যে বাড়িতে গুরুত্বপূর্ণ সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে, সেই বাড়ির মালিক বর্তমানে বাইরে বেড়াতে গিয়েছেন।
রাজনৈতিক সংঘাতের আঁচ এবার সরাসরি পৌঁছে গেল যাদবপুরের রাজপথে। দক্ষিণ কলকাতার গাঙ্গুলিবাগান এলাকায় বিজেপি বিধায়িকা শর্বরী মুখোপাধ্যায়ের ছবি বিকৃত করার অভিযোগ ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে বিজেপির তরফে লাগানো একটি ব্যানার ও কাটআউটে বিধায়িকার ছবিতে রাতের অন্ধকারে গোঁফ এঁকে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, ছবিতে থাকা দাঁতও কালো করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার সকালে বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপি কর্মীদের নজরে আসতেই এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ঘটনার পিছনে কারা রয়েছে, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, এই ঘটনার জন্য রাজনৈতিক বিরোধীদের একাংশকে দায়ী করেছেন বিধায়িকা নিজেই।
সংবাদ প্রতিদিনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সম্প্রতি গাঙ্গুলিবাগান এলাকায় বিজেপির পক্ষ থেকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি ব্যানার এবং কাটআউট লাগানো হয়েছিল। সেখানে যাদবপুরের বিজেপি বিধায়িকা শর্বরী মুখোপাধ্যায়ের ছবিও ছিল। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে অজ্ঞাতপরিচয় কেউ বা কারা ওই ব্যানারের সামনে এসে স্কেচ পেন দিয়ে বিধায়িকার ছবিতে গোঁফ এঁকে দেয়। পাশাপাশি ছবির দাঁত কালো করে দেওয়া হয়। সকালে স্থানীয় বাসিন্দা ও দলীয় কর্মীরা বিষয়টি দেখতে পেয়েই প্রতিবাদে সরব হন।
ঘটনা নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন শর্বরী মুখোপাধ্যায়। তিনি সরাসরি রাজনৈতিক বিরোধীদের নিশানা করে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ছবি বিকৃত করা 'দিমাগি নকশাল'রাই তাঁর ছবির ক্ষেত্রেও একই কাজ করেছে। তাঁর দাবি, এই ধরনের আচরণ রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার পরিচয় দেয়। শুধু নিজের ব্যক্তিগত সম্মানের প্রশ্নেই নয়, যাদবপুরের মানুষের দেওয়া জনাদেশেরও অপমান করা হয়েছে বলে মনে করছেন তিনি। বিধায়িকার কথায়, যাদবপুরের লক্ষাধিক মানুষ তাঁকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন। তাই তাঁর ছবি বিকৃত করার অর্থ সেই জনমতকেও অসম্মান করা।
অন্যদিকে, ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এলাকার বিভিন্ন জায়গায় লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। তবে তদন্তের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা তৈরি হয়েছে। যে বাড়িতে গুরুত্বপূর্ণ সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে, সেই বাড়ির মালিক বর্তমানে বাইরে বেড়াতে গিয়েছেন। তিনি ফিরে এলেই ফুটেজ পরীক্ষা করা সম্ভব হবে বলে জানা গিয়েছে। ফলে কে বা কারা রাতের অন্ধকারে এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা। তাঁদের বক্তব্য, একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং মহিলা রাজনীতিকের ছবি এভাবে বিকৃত করা অত্যন্ত অসম্মানজনক। স্থানীয় ওয়ার্ডের কনভেনর রাজা মানস ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। তাঁদের দাবি, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে যাদবপুরের রাজনৈতিক ও শিক্ষাঙ্গনের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইস্যুতে শর্বরী মুখোপাধ্যায়ের সক্রিয় অবস্থান এবং এবিভিপির পাশে দাঁড়ানো নিয়েও রাজনৈতিক মহলে আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও তাঁর কাজের প্রশংসা করেছেন বলে সংবাদ প্রতিদিনের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
তবে এই ছবি বিকৃতির ঘটনার পিছনে কারা রয়েছে, তা এখনও তদন্তসাপেক্ষ। কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুলিশের তরফে এখনও চূড়ান্ত অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
সব মিলিয়ে যাদবপুরে বিধায়িকার ছবি বিকৃতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ল। এখন পুলিশের তদন্তে সিসিটিভি ফুটেজ থেকে অভিযুক্তদের পরিচয় সামনে আসে কি না, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More