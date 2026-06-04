Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    BJP MP Jyotirmoy Singh Mahato: বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোকে খুনের হুমকি! লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা দিয়ে পোস্টার

    বুধবার সকালে পুরুলিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ওই পোস্টারগুলি নজরে আসে। পোস্টারে জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি লেখা রয়েছে, তাঁকে খুন করতে পারলে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। পোস্টারের ভাষা ও বিষয়বস্তু ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

    Published on: Jun 04, 2026 9:54 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    BJP MP Jyotirmoy Singh Mahato: পুরুলিয়ায় বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোকে খুনের হুমকি দেওয়া পোস্টার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জেলার বিভিন্ন এলাকায় লাগানো একাধিক পোস্টারে সাংসদকে খুন করলে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এবং নিরাপত্তা নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

    পুরুলিয়ায় বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোকে খুনের হুমকি দেওয়া পোস্টার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
    পুরুলিয়ায় বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোকে খুনের হুমকি দেওয়া পোস্টার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

    রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকালে পুরুলিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ওই পোস্টারগুলি নজরে আসে। পোস্টারে জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি লেখা রয়েছে, তাঁকে খুন করতে পারলে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। পোস্টারের ভাষা ও বিষয়বস্তু ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ঘটনার খবর সামনে আসার পর বিজেপির পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে। দলের নেতাদের অভিযোগ, একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে এভাবে প্রকাশ্যে খুনের হুমকি দেওয়া অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। এর পিছনে কারা রয়েছে এবং কী উদ্দেশ্যে এই পোস্টার লাগানো হয়েছে, তা দ্রুত খতিয়ে দেখার দাবি তুলেছে তারা।

    অন্যদিকে, জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো নিজেও বিষয়টিকে অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, রাজনৈতিক মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু একজন সাংসদকে হত্যার জন্য প্রকাশ্যে পুরস্কার ঘোষণা করা গণতান্ত্রিক পরিবেশের পক্ষে বিপজ্জনক। তিনি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। পোস্টারগুলি কারা লাগিয়েছে, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও তথ্য সামনে আসেনি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পোস্টারের উৎস, মুদ্রণ এবং এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে পোস্টার সংগ্রহ করে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

    এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলার রাজনৈতিক পরিবেশও সরগরম হয়ে উঠেছে। বিজেপির অভিযোগ, বিরোধী কণ্ঠস্বরকে ভয় দেখানোর জন্যই এ ধরনের কাজ করা হচ্ছে। যদিও পোস্টারের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দলের সরাসরি যোগসূত্রের প্রমাণ এখনও সামনে আসেনি। সব মিলিয়ে, একজন সাংসদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে খুনের হুমকি এবং পুরস্কার ঘোষণার মতো ঘটনায় পুরুলিয়াজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। এই আবহে তদন্তের অগ্রগতি এবং প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেই এখন নজর রয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলের।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/BJP MP Jyotirmoy Singh Mahato: বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোকে খুনের হুমকি! লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা দিয়ে পোস্টার
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes