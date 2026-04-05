BJP WB Election Candidates: আরও ৫ আসনে প্রার্থী দিল বিজেপি, রইল বাকি ১, বিষ্ণুপুরে তৃতীয়বারের জন্য বদলাল নাম

BJP WB Election Candidates: আরও ৫ আসনে প্রার্থী দিল বিজেপি, রইল বাকি ১, বিষ্ণুপুরে তৃতীয়বারের জন্য বদলাল নাম
দমদম উত্তর, মধ্যমগ্রাম, উলুবেড়িয়া পূর্ব, কৃষ্ণনগর উত্তর, কল্যাণী আসনের প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিজেপি। এছাড়া বসিরহাট উত্তর, উলুবেড়িয়া পূর্ব এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরে প্রার্থী বদল করা হয়েছে।
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে আরও ৫টি আসনের জন্য প্রার্থী ঘোষণা করল বিজেপি। আজ উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভার আগে গতরাতে এই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়। এদিকে ৩টি আসনে প্রার্থী বদল করা হয়েছে গতকাল। এই আবহে আর মাত্র একটি আসনে প্রার্থী দেওয়া বাকি বিজেপির। রিপোর্ট অনুযায়ী, দমদম উত্তর, মধ্যমগ্রাম, উলুবেড়িয়া পূর্ব, কৃষ্ণনগর উত্তর, কল্যাণী আসনের প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিজেপি।
দমদম উত্তর আসনে বিজেপি প্রার্থী করেছে প্রয়াত তপন শিকদারের ভাইপো সৌরভ শিকদারকে, মধ্যমগ্রাম আসনে প্রার্থী করা হয়েছে রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়কে, উলুবেড়িয়া পূর্বে প্রার্থী করা হল রুদ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে, কৃষ্ণনগর উত্তরে বিজেপির প্রার্থী তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়, এবং কল্যাণীতে প্রার্থী অনুপম বিশ্বাস। এর মধ্যে কল্যাণীতে বিদায়ী বিধায়ক অম্বিকা রায়কে টিকিট দেওয়া হয়নি এবার। তাঁর বিরুদ্ধে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং এইমস কল্যাণীতে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।
এদিকে ৩ আসনে প্রার্থীর নামও বদল করেছে বিজেপি। বসিরহাট উত্তরে নতুন প্রার্থী করা হয়েছে কৌশিক সিদ্ধার্থকে। বেহালা পূর্বে নতুন প্রার্থী হলেন শঙ্কর শিকদার। আর দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর আসনে নয়া প্রার্থী অভিজিৎ সর্দার। এই বিষ্ণুপুর আসনে তৃতীয়বারের জন্য প্রার্থী বদল করা হয়েছে। প্রথমে এই কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছিল গতবারের প্রার্থী অগ্নিশ্বর নস্করকেই। পরে তাঁকে বদলে দ্বিতীয়বার প্রার্থী করা হয় বিশ্বজিৎ খাঁকে। তবে এই আসনটি তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত। এবং বিশ্বজিৎ তপশিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত নন। এই আবহে ফের প্রার্থী বদল করা হল এই আসনে।
সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ২৯২টি আসনে বিজেপি প্রার্থী দিয়ে ফেলেছে। এদিকে বাঁকুড়ার জয়পুর আসনটি আদিবাসী কুড়মি সমাজকে ছেড়ে দিয়েছে তারা। সেখানে বিজেপি সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কুড়মি নেতা অজিত মাহাতোর ছেলে বিশ্বজিৎ মাহাতো। তবে কলকাতা বন্দর আসনে এখনও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে পারেনি বিজেপি। এই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন ফিরহাদ হাকিম। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, বিজেপি এই কেন্দ্রে রাকেশ সিংকে প্রার্থী করতে পারে।
