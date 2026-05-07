BJP Worker Stabbed: তৃণমূল পার্টি অফিসের 'ঢাল' সজল ঘোষ, সেই বরানগরেই বিজেপি কর্মীকে ছুরিকাঘাত
BJP Worker Stabbed: বরানগরেই এবার এক বিজেপি বুথ সভাপতিকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার খবর পেয়ে বরানগরে যান সজল ঘোষ। আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর সঙ্গে তিনি দেখা করেন। জখম বিজেপি কর্মী আপাতত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন বলে জানা গিয়েছ।
BJP Worker Stabbed: বরানগরে রাজনৈতিক হিংসা বন্ধ করতে এলাকায় গিয়ে নিজে মাইকিং করেছেন জয়ী বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষ। তৃণমূলের কোনও পার্টি অফিস কিংবা কোনও ক্লাব যাতে দখল না করা হয়, তার জন্যেও বিজেপি কর্মীদের হুঁশিয়ার করে দেন সজল। তবে সেই বরানগরেই এবার এক বিজেপি বুথ সভাপতিকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার খবর পেয়ে বরানগরে যান সজল ঘোষ। আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর সঙ্গে তিনি দেখা করেন। জখম বিজেপি কর্মী আপাতত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন বলে জানা গিয়েছ।
উল্লেখ্য, গতকালই শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত-সহায়ককে গুলি করে খুন করা হয়। সেখানে যান সজল ঘোষ। সেই খুনের ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিতে দিতে তিনি জানান, বরানগরে এক বিজেপি কর্মীকে ছুরিকাঘাত করা হয়। তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূলের সন্ত্রাসের কারণে রাজ্যের কেউ সুরক্ষিত নয়। এদিকে শুভেন্দু অধিকারী জানান, বরানগরে বিজেপি কর্মীর ওপর হামলার বিষয়ে তিনি অবগত। সেই হামলার তীব্র নিন্দা জানান তিনি। এদিকে এই ঘটনায় তৃণমূলের দিকে আঙুল উঠলেও ঘাসফুল শবির সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
এর আগে ভোটের পরে রাজনৈতিক হিংসায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বরানগর। পুরপ্রধান অপর্ণা মৌলিকের পার্টি অফিস ভাঙচুর করা হয়েছিল। সেই ঘটনার পরে এলাকায় গিয়ে তৃণমূল কর্মীদের অভয় দেন সজল ঘোষ। তিনি বলেছিলেন, 'পার্টি অফিস ধর্মীয় স্থানের মতো।' এই আবহে তিনি নিজে সেই তৃণমূল অফিসে যান। এরপর ৬ মে বরানগরের একটি ক্লাবের সামনে গিয়ে মাইকিং করেন সজল। সেই ক্লাবের ওপর যেন কোনও হামলা না করা হয়, তার জন্য এলাকাবাসী এবং বিজেপি কর্মীদের বার্তা দেন সজল ঘোষ। সেই ক্লাব থেকে দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় 'দাদাগিরি' চালানো হত বলে অভিযোগ। তবে আইন নিজেদের হাতে না তুলে নেওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন সজল। কেউ দোষ করে থাকলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানিয়েছিলেন সজল।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More