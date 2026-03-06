Victoria Memorial Bomb Scare:শহরে মমতার হাইভোল্টেজ কর্মসূচির মাঝে ভিক্টোরিয়ায় বোমাতঙ্ক! তৎপর পুলিশ

Victoria Memorial Bomb Scare:শহরে মমতার হাইভোল্টেজ কর্মসূচির মাঝে ভিক্টোরিয়ায় বোমাতঙ্ক! তৎপর পুলিশ
ভিক্টোরিয়ায় বোমাতঙ্ক! তৎপরতায় পুলিশ।
ধর্মতলায় এদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাইভোল্টেজ ধরনা কর্মসূচি চলছে। এসআইআর নিয়ে তিনি সরব হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে ধরনা মঞ্চে একাধিক তাবড় নেতা নেত্রী থেকে বিশিষ্টরা। তারই মাঝে কলকাতার ভিক্টোরিআ মেমোরিয়ালে এল বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি। গত কয়েক দিন ধরে রাজ্যের বহু জায়গায় বোমাতঙ্কের খবর মিলেছে। এবার শহর কলকাতা।
জানা গিয়েছে, এক ইমেল মারফৎ বার্তায় বিস্ফোরণের হুমকি দিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কর্তৃপক্ষের কাছে হুমকি বার্তা পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘটনা ঘিরে তৎপরতা শুরু করেছে পুলিশ। পৌঁছে গিয়েছে বম্ব স্কোয়াড। জানা গিয়েছে, বোমা হুমকির খবর পেতেই হেস্টিংস থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে যায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল-এর চত্বরে। সেখানে বম্ব ও ডগ স্কোয়াড নিয়ে পৌঁছেছে পুলিশ।
এদিকে, ধর্মতলা মেট্রো চ্যানেলে ধরনায় বসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেখান থেকে ভিক্টোরিয়ার দূরত্ব ৩ কিলোমিটার। মঞ্চে মমতা ছাড়াও একাধিক তাবড় ব্যক্তিত্বরা রয়েছে। ফলত, কলকাতা শহর জুড়ে নিরাপত্তা এই মুহূর্তে বড় বিষয়।
প্রতিদিনই প্রায় বিপুল সংখ্যক মানুষ, এই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ঘুরতে আসেন। গোটা রাজ্য থেকে যেমন মানুষ বেড়াতে আসেন, তেমনই রাজ্যের বাইরের মানুষও সেখানে বেড়াতে আসেন। তেমনই এক জায়গায় এমন বোমাতঙ্কের ঘটনা শহরের নিরাপত্তার দিক থেকে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।
এর আগে, দিল্লির বিভিন্ন স্কুলে বোমাতঙ্কের ঘটনা ঘটে। হেড পোস্ট অফিস গুলিতেও বোমা হামলার হুমকি চিঠি আসে। সদ্য গোপালনগর থেকে বোমাতঙ্ক ছড়ানোর অভিযোগো সৌরভ বিশ্বাস নামেও একজনকে গুজরাট পুলিশ গ্রেফতার করে। আপাতত ভিক্টোরিয়ার ঘটনার তদন্ত কোনদিকে যায় সেদিকে তাকিয়ে রাজ্য।