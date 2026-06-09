মানবিক ভারত, নিজের দেশের নাগরিকদের বৃষ্টির মধ্যে সীমান্তে বসিয়ে রাখল বিজিবি, সেই বাংলাদেশিদের আশ্রয় দিল বিএসএফ

মানবিক ভারত, নিজের দেশের নাগরিকদের বৃষ্টির মধ্যে সীমান্তে বসিয়ে রাখল বিজিবি, সেই বাংলাদেশিদের আশ্রয় দিল বিএসএফ
সম্প্রতি ভারত থেকে বিচাড়িত ১০ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে বাংলাদেশের সীমান্তে বসিয়ে রেখেছে বিজিবি। বর্তমানে সেই বাংলাদেশিদের আশ্রয় দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা বিএসএফ।
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মানবিক সংকটের এক বিরল ছবি সামনে এসেছে জলপাইগুড়িতে। সম্প্রতি ভারত থেকে বিচাড়িত ১০ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে বাংলাদেশের সীমান্তে বসিয়ে রেখেছে বিজিবি। বর্তমানে সেই বাংলাদেশিদের আশ্রয় দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা বিএসএফ।
রিপোর্ট অনুযায়ী, জলপাইগুড়ির শ্যাম সীমান্ত চৌকির কাছে ‘নো-ম্যানস ল্যান্ড’-এ কয়েকদিন ধরে আটকে ছিল ওই বাংলাদেশিরা। অভিযোগ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ শুধু তাদের ফিরিয়েই দেয়নি, পরিবারের পরিচয়পত্রও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই বাংলাদেশিদের বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘চিহ্নিতকরণ ও প্রত্যাবাসন’ নীতির জেরে তাঁরা স্বেচ্ছায় সীমান্তে এসেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে পৌঁছনোর পর তাঁদের আবার সীমান্তে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়।
এর মধ্যে প্রবল বৃষ্টি ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে পরিবারের অবস্থা আরও সংকটজনক হয়ে ওঠে। মানবিক কারণে বিএসএফ তাদের সীমান্তের অস্থায়ী আশ্রয় থেকে সরিয়ে জলপাইগুড়ির একটি হোল্ডিং সেন্টারে নিয়ে যায়। একই সঙ্গে বিজিবির কাছে দ্রুত নাগরিকত্ব যাচাই ও প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আবেদন জানিয়েছে বিএসএফ।
সাম্প্রতিক সময়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ‘পুশ-ইন’ বা অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠানো নিয়ে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে টানাপোড়েন বেড়েছে। উভয় পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে জোর করে লোকজন সীমান্ত পার করানোর অভিযোগ তুলেছে। বিষয়টি নিয়ে দিল্লিতে বিএসএফ ও বিজিবির শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠকও চলছে। এই ঘটনার জেরে সীমান্ত নিরাপত্তা, নাগরিকত্ব যাচাই এবং মানবিক দায়বদ্ধতা— তিনটি বিষয়ই আবার নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে।
উল্লেখ্য, বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা সন্দেহে ধৃতদের রাখার জন্য জেলায় জেলায় হোল্ডিং সেন্টার তৈরির নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। নির্দেশিকা অনুযায়ী, সেই হোল্ডিং সেন্টারে সন্দেহভাজনদের আটক করে ৩০ দিন রাখা যাবে। সিএএ বা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের অন্তর্ভুক্ত নন, এমন বাংলাদেশিদের চিহ্নিত করার ওপর জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More