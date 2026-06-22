Budget Announcements for Women: বাজেটে মহিলাদের জন্য বড় ঘোষণা, অন্নপূর্ণা যোজনায় বরাদ্দ কত টাকা?

Budget Announcements for Women: বাজেটে মহিলাদের জন্য বড় ঘোষণা, অন্নপূর্ণা যোজনায় বরাদ্দ কত টাকা?
রাজ্যের মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা চালু করতে ৫৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য খুব শীঘ্রই ‘পিঙ্ক কার্ড’ চালু করা হবে বলেও ঘোষণা করেন তিনি। একইসঙ্গে খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য ৩৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের কথাও জানান অর্থমন্ত্রী।
রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে নারী কল্যাণ ও খাদ্য সুরক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। সোমবার বিধানসভায় বাজেট পেশ করতে গিয়ে তিনি জানান, রাজ্যের মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা চালু করতে ৫৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য খুব শীঘ্রই ‘পিঙ্ক কার্ড’ চালু করা হবে বলেও ঘোষণা করেন তিনি। একইসঙ্গে খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য ৩৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের কথাও জানান অর্থমন্ত্রী।
অর্থমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মহিলার জন্য বড় স্বস্তির খবর হিসেবে দেখা হচ্ছে। সরকারের দাবি, বিনামূল্যে বাস পরিষেবা চালু হলে কর্মজীবী মহিলা, ছাত্রী, গৃহবধূ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত নারীদের যাতায়াতের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে। এর ফলে তাঁদের আর্থিক সাশ্রয় হবে এবং শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও আরও বেশি সুযোগ তৈরি হবে।
সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই পরিষেবার সুবিধা পেতে মহিলাদের জন্য বিশেষ ‘পিঙ্ক কার্ড’ চালু করা হবে। ওই কার্ড দেখিয়ে রাজ্যের নির্দিষ্ট বাস পরিষেবায় বিনামূল্যে যাতায়াত করা যাবে। যদিও প্রকল্পের বিস্তারিত নির্দেশিকা এখনও প্রকাশ করা হয়নি, তবুও বাজেট ঘোষণার পর থেকেই এই উদ্যোগ নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে।
বাজেটের আরেকটি বড় আকর্ষণ অন্নপূর্ণা যোজনা। অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন, এই প্রকল্পের জন্য ৩৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের পরিবারগুলিকে ভর্তুকিযুক্ত বা বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। সরকারের মতে, মূল্যবৃদ্ধির বাজারে সাধারণ মানুষের খাদ্য সংক্রান্ত উদ্বেগ কমাতে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এদিকে উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়াতে কাঁথি, কালিয়াচক এবং ফলতায় তিনটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণাও করা হয়েছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, একদিকে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে গণপরিবহণ এবং অন্যদিকে খাদ্য সুরক্ষায় বিপুল বরাদ্দ— এই দুই সিদ্ধান্তই সরকারের জনকল্যাণমূলক ভাবনার প্রতিফলন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, নারী ভোটার এবং আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছনোর লক্ষ্যেই এই প্রকল্পগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
সব মিলিয়ে, নতুন সরকারের প্রথম বাজেটে নারী ক্ষমতায়ন, আর্থিক স্বস্তি এবং খাদ্য নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের জন্য পিঙ্ক কার্ডভিত্তিক বিনামূল্যে বাস পরিষেবা এবং অন্নপূর্ণা যোজনার বিপুল বরাদ্দ আগামী দিনে রাজ্যের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More