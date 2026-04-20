Businessman Arrested by ED: অসুস্থ ধৃত সোনা পাপ্পু ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী, কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারিতে ভর্তি আরজি করে

Businessman Arrested by ED: অসুস্থ ধৃত সোনা পাপ্পু ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী, কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারিতে ভর্তি আরজি করে
Businessman Arrested by ED: জয়কে ইডি যখন আদালতে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন পথেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে বলে জানা গিয়েছে। এই আবহে অসুস্থ জয় কামদারকে আরজি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
Businessman Arrested by ED: বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পুকে এখনও ধরতে পারেনি পুলিশ। তবে এই সোনা পাপ্পুর ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ব্যবসায়ী জয় কামদারকে ইডি গ্রেফতার করে গতকাল। ধৃত জয় সান গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এবং গ্রেফতারির পরপরই অসুস্থ হয়ে পড়ে ধৃত ব্যবসায়ী। জয়কে ইডি যখন আদালতে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন পথেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে বলে জানা গিয়েছে। এই আবহে অসুস্থ জয় কামদারকে আরজি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ বেহালার বাড়ি থেকে আটক করা হয়েছিল জয় কামদারকে। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর বিকেলে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকেরা জানান, আর্থিক দুর্নীতির মামলায় ওই ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত জয় কামদার মূলত প্রোমোটিং ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। অতীতেও তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা। সেই সময় তার বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধার হয়েছিল। রিপোর্ট অনুযায়ী, জয়ের বাড়ি থেকে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছিলেন কেন্দ্রীয় অফিসাররা।
তবে সোনা পাপ্পুর সঙ্গে জয় কামদারের যোগসূত্র কোথায়? সম্প্রতি কসবার ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পুর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ইডি আধিকারিকেরা আর্থিক লেনদেনের বেশ কিছু সূত্র পান। সেই তদন্তের সূত্র ধরেই সামনে আসে জয়ের নাম। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, সোনা পাপ্পু কাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ব্যবসায়ী জয় কামদারকে বার দুয়েক তলব করা হয়েছিল। কিন্তু ইডির হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছিল সে। এরপরেই রবিবার সকালে ইডির একটি দল বেহালায় তার বাড়িতে হানা দেয় এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিজিও কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পরই তাঁকে গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত নেয় তদন্তকারীরা।
এদিকে গ্রেফতারের পর ব্যাঙ্কশাল আদালতে নিয়ে আসার পথে অসুস্থ হয়ে পড়ে জয় কামদার। উচ্চ রক্তচাপের সমস্যার জেরেই জয় অসুস্থ হয়ে পড়ে বলে জানা যাচ্ছে। এদিকে আদালতে পেশ করতে না পারায় ইডির তরফে এদিন ব্যাঙ্কশাল আদালতে ধৃত ব্যবসায়ীর জেল হেফাজতের আবেদন জানানো হয়। পরে সুস্থ হলে তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করতে চায় ইডি। এদিকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীনও জয়ের ওপর নজরদারির জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানকে মোতায়েন করার আবেদন জানানো হয় আদালতে।
