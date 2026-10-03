Byron Biswas: ধূলিয়ানে বাড়িতে আগুন, অগ্নিদগ্ধ সাগরদিঘির বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস! হাসপাতালে ভর্তি, শারীরিক অবস্থা এখন কেমন?

Byron Biswas: ধূলিয়ানে বাড়িতে আগুন, অগ্নিদগ্ধ সাগরদিঘির বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস! হাসপাতালে ভর্তি, শারীরিক অবস্থা এখন কেমন?
শনিবারের এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কী ভাবে বাড়িতে আগুন লাগল, সেই বিষয়ে এখনও বিস্তারিত তথ্য সামনে আসেনি। আগুন লাগার সময় বাড়ির কোন অংশে ছিলেন বায়রন এবং ঠিক কী ভাবে তিনি আগুনের সংস্পর্শে আসেন, তা নিয়েও বিস্তারিত জানা যায়নি। ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।
মুর্শিদাবাদের ধূলিয়ানে নিজের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হলেন সাগরদিঘির বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস। শনিবার এই ঘটনা ঘটে। আগুন লাগার সময় বাড়িতেই ছিলেন তৃণমূলের এই বিধায়ক। পরিবারের লোকজন এবং অন্যরা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। প্রথমে তাঁরই বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।
শনিবারের এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কী ভাবে বাড়িতে আগুন লাগল, সেই বিষয়ে এখনও বিস্তারিত তথ্য সামনে আসেনি। আগুন লাগার সময় বাড়ির কোন অংশে ছিলেন বায়রন এবং ঠিক কী ভাবে তিনি আগুনের সংস্পর্শে আসেন, তা নিয়েও বিস্তারিত জানা যায়নি। ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।
বায়রনকে প্রথমে তাঁর নিজের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে চিকিৎসকেরা তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর শরীরের কতটা অংশ পুড়েছে, সে বিষয়ে আপাতত বিস্তারিত চিকিৎসা রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসেনি। তবে স্থানীয় সূত্রে তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।
বায়রন বিশ্বাস মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক। ২০২৩ সালের উপনির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়ে প্রথম বার বিধানসভায় গিয়েছিলেন তিনি। পরে তৃণমূলে যোগ দেন। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও সাগরদিঘি থেকে জয়ী হয়েছেন বায়রন। চলতি বছরে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান ঘিরেও একাধিক বার আলোচনা হয়েছে। নির্বাচনের আগে কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং নিজের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। পরে অবশ্য সেই পর্ব পেরিয়ে ভোটে লড়েন তৃণমূলের প্রার্থী হিসাবেই।
এ বার অবশ্য রাজনীতির বাইরে আচমকা ব্যক্তিগত দুর্ঘটনার কারণে খবরের শিরোনামে বায়রন। শনিবার বাড়িতে আগুন লাগার খবর ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর অনুগামী এবং রাজনৈতিক সহকর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়। দ্রুত চিকিৎসার জন্য তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হওয়ায় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করা হয়েছে।
ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মী এবং পরিচিতজনেরা হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার বিষয়ে চিকিৎসকদের কাছ থেকেও বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা চলছে। আগুনের সূত্রপাত কোথা থেকে এবং মুহূর্তের মধ্যে কী ভাবে তা ছড়িয়ে পড়ল, সেই প্রশ্নের উত্তরও এখন গুরুত্বপূর্ণ।
উল্লেখ্য, বায়রনের ধূলিয়ানের বাড়ি এবং পরিবারের একাধিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের আগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তল্লাশির খবরও প্রকাশ্যে এসেছিল। এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, বায়রন বিশ্বাস চিকিৎসাধীন। তাঁর শারীরিক অবস্থার বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিস্তারিত বিবৃতি সামনে আসার অপেক্ষা রয়েছে। এলাকাবাসী এবং তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীদের নজর এখন সেই দিকেই।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More