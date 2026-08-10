Chakdah-Siliguri AC Bus Service: কলকাতা না এসেই এবার শিলিগুড়ি! চাকদহ থেকে চালু এসি বাস, থাকছে বায়োটয়লেটও

Chakdah-Siliguri AC Bus Service: কলকাতা না এসেই এবার শিলিগুড়ি! চাকদহ থেকে চালু এসি বাস, থাকছে বায়োটয়লেটও
যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে চাকদহ থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত চালু হতে চলেছে অত্যাধুনিক এসি বাস পরিষেবা। শুধু আরামদায়ক যাত্রাই নয়, দীর্ঘ পথের যাত্রীদের সুবিধার জন্য বাসে থাকছে বায়ো-টয়লেটের ব্যবস্থাও। ফলে নদিয়া-সহ আশপাশের জেলার বাসিন্দাদের উত্তরবঙ্গ যাওয়ার ক্ষেত্রে নতুন একটি বিকল্প তৈরি হল।
নদিয়াবাসীর জন্য সুখবর। এবার কলকাতা এসে বাস ধরার ঝক্কি ছাড়াই সরাসরি শিলিগুড়ি পৌঁছে যাওয়া যাবে। যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে চাকদহ থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত চালু হতে চলেছে অত্যাধুনিক এসি বাস পরিষেবা। শুধু আরামদায়ক যাত্রাই নয়, দীর্ঘ পথের যাত্রীদের সুবিধার জন্য বাসে থাকছে বায়ো-টয়লেটের ব্যবস্থাও। ফলে নদিয়া-সহ আশপাশের জেলার বাসিন্দাদের উত্তরবঙ্গ যাওয়ার ক্ষেত্রে নতুন একটি বিকল্প তৈরি হল।
এতদিন উত্তরবঙ্গ যাওয়ার জন্য নদিয়ার যাত্রীদের অনেক ক্ষেত্রেই কলকাতা কিংবা কৃষ্ণনগরের উপর নির্ভর করতে হত। বিশেষ করে চাকদহ, রানাঘাট এবং কল্যাণী এলাকার যাত্রীদের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অন্য জায়গা থেকে বাস ধরতে হত। ট্রেনের টিকিট না পাওয়া কিংবা শেষ মুহূর্তে ট্রেন ধরতে না পারার মতো পরিস্থিতিতে সমস্যাও বাড়ত। এবার চাকদহ থেকেই সরাসরি শিলিগুড়িগামী বাস চালু হওয়ায় সেই সমস্যা অনেকটাই মিটবে বলে মনে করা হচ্ছে।
জানা গিয়েছে, চাকদহ চৌমাথা বাসস্ট্যান্ড থেকেই প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বাসটি শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেবে। নির্দিষ্ট রুট ধরে রাতভর যাত্রা করে পরদিন উত্তরবঙ্গে পৌঁছবে বাসটি। চাকদহ থেকে রওনা দেওয়ার পর বাসটি রানাঘাট, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, বেথুয়াডহরি, বহরমপুর, ফরাক্কা এবং বাগডোগরা হয়ে শিলিগুড়ি জংশনে পৌঁছবে। ফলে নদিয়ার পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ ও উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এই পরিষেবা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।
এই পরিষেবার অন্যতম আকর্ষণ হল বাসের বায়ো-টয়লেট। দীর্ঘ দূরত্বের বাসযাত্রায় শৌচাগারের সমস্যা নিয়ে যাত্রীদের প্রায়ই সমস্যায় পড়তে হয়। বিশেষ করে রাতভর চলা বাসে এই সমস্যা আরও বেশি প্রকট হয়। নতুন পরিষেবায় বাসের ভিতরেই বায়ো-টয়লেট থাকায় যাত্রীরা অনেক বেশি স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারবেন। পরিবার নিয়ে দূরের পথ পাড়ি দেওয়া যাত্রীদের কাছে এই পরিষেবা বিশেষভাবে সুবিধাজনক হতে পারে।
জানা গিয়েছে, এই সপ্তাহ থেকেই বায়ো-টয়লেট-সহ অত্যাধুনিক বাস পরিষেবা চালু হওয়ার কথা। ইতিমধ্যেই অনলাইনে অগ্রিম টিকিট বুকিংয়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের পাশাপাশি অ্যাপের মাধ্যমে যাত্রীরা নিজেদের পছন্দের আসন বেছে নিয়ে টিকিট কাটতে পারবেন। ফলে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ মুহূর্তে টিকিটের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজনও থাকবে না।
চাকদহ থেকে উত্তরবঙ্গগামী এমন অত্যাধুনিক বাস পরিষেবা এই প্রথম। কলকাতা ও কৃষ্ণনগর থেকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন রুটে বাস চলাচল করলেও চাকদহ থেকে সরাসরি শিলিগুড়ির পরিষেবা ছিল না। তাই রানাঘাট, চাকদহ, কল্যাণী এবং সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের একটি প্রয়োজন এবার পূরণ হতে চলেছে।
গত কয়েক মাসে রাজ্যের গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে দাবি। কলকাতার পাশাপাশি বিভিন্ন জেলাতেও সরকারি ও বেসরকারি বাস পরিষেবা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নতুন রুটে বাস চালু, যাত্রী পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং প্রযুক্তিনির্ভর টিকিট ব্যবস্থার মতো একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
নতুন চাকদহ-শিলিগুড়ি এসি বাস পরিষেবা সেই উদ্যোগেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে মনে করা হচ্ছে। নদিয়ার মানুষকে কলকাতা ঘুরে উত্তরবঙ্গ যাওয়ার অতিরিক্ত সময় ও পরিশ্রম আর করতে হবে না। সরাসরি চাকদহ থেকেই রাতের বাসে উঠে পৌঁছে যাওয়া যাবে শিলিগুড়ি। ফলে উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ, ব্যবসা কিংবা জরুরি কাজে যাতায়াত—সব ক্ষেত্রেই যাত্রীদের জন্য নতুন এই পরিষেবা যথেষ্ট সুবিধাজনক হতে চলেছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More