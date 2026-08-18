Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    কলকাতা সহ বঙ্গে জারি বৃষ্টির দাপট, কবে থেকে মিলতে পারে স্বস্তি?

    আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপটি বর্তমানে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ এবং ঝাড়খণ্ডের উপর অবস্থান করছে। নিম্নচাপটি ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ কমতে পারে।

    Published on: Aug 18, 2026, 14:25:11 IST
    By Abhijit Chowdhury
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কখনও মুষলধারে বৃষ্টি, আবার কখনও ঝিরিঝিরি। গত কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টিতে কার্যত বেসামাল কলকাতা। শহরের একাধিক এলাকা জলমগ্ন। কোথাও রাস্তায় হাঁটুসমান জল, কোথাও আবার যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই আজ, মঙ্গলবারও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে কিছুটা স্বস্তির খবর রয়েছে। আবহাওয়াবিদদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধবার থেকে ধীরে ধীরে উন্নতি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার।

    বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপটি বর্তমানে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ এবং ঝাড়খণ্ডের উপর অবস্থান করছে। (Shyamal Maitra)
    বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপটি বর্তমানে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ এবং ঝাড়খণ্ডের উপর অবস্থান করছে। (Shyamal Maitra)

    আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপটি বর্তমানে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ এবং ঝাড়খণ্ডের উপর অবস্থান করছে। নিম্নচাপটি ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ কমতে পারে। মেঘ কাটলে রোদের দেখা মিলবে বলেও মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা।

    স্বাধীনতা দিবসের দিন বাদ দিলে গত সপ্তাহজুড়েই দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বৃষ্টির দাপট ছিল। সোমবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতেই বৃষ্টি হয়েছে। কোথাও ভারী, কোথাও আবার অতিভারী বৃষ্টি হয়েছে। এর সঙ্গে ছিল ঝোড়ো হাওয়া। ফলে শহর ও শহরতলির বহু জায়গায় জল জমে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে।

    মঙ্গলবারও সেই পরিস্থিতির খুব একটা পরিবর্তন হচ্ছে না। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া-সহ পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উপকূলবর্তী জেলাগুলিতেও বৃষ্টির দাপট দেখা যেতে পারে।

    কিছু এলাকায় বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ো হাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ঘণ্টায় প্রায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। ফলে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে জলমগ্ন এলাকা এবং নিচু জায়গাগুলিতে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন।

    তবে বুধবার থেকেই পরিস্থিতির পরিবর্তন শুরু হতে পারে। নিম্নচাপ ক্রমশ ঝাড়খণ্ডের দিকে সরে গেলে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির দাপট কমবে। আকাশ পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ সরতে পারে। দেখা মিলতে পারে কড়া রোদেরও। ফলে টানা বৃষ্টির কারণে যে দুর্ভোগ তৈরি হয়েছে, তা থেকে ধীরে ধীরে স্বস্তি মিলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

    অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গে কিছুটা উন্নতি হলেও উত্তরবঙ্গে এখনই দুর্যোগ কাটছে না। আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলতে পারে।

    অর্থাৎ, মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির দাপট থাকলেও বুধবার থেকে পরিস্থিতির উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে উত্তরবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির ভোগান্তি চলবে। ফলে আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের দিকে নজর রাখছে প্রশাসন থেকে সাধারণ মানুষ—সকলেই।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/কলকাতা সহ বঙ্গে জারি বৃষ্টির দাপট, কবে থেকে মিলতে পারে স্বস্তি?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes