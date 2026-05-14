Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    WB HS Result 2026 mobile app: ওয়েবসাইট ক্রাশ করলেও চিন্তা নেই, মোবাইল অ্যাপে উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট দেখা যাবে

    How to check HS result on phone: প্রতি বছরই দেখা যায়, ফলাফল প্রকাশের ঠিক পরেই কয়েক লক্ষ ছাত্রছাত্রী একসাথে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটগুলোতে লগ-ইন করার চেষ্টা করেন। এর ফলে অতিরিক্ত ট্রাফিকের চাপে ওয়েবসাইট সাময়িকভাবে স্তব্ধ বা ‘ক্রাশ’ হয়ে যায়।

    Published on: May 14, 2026 10:14 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    WBCHSE result date 2026: পশ্চিমবঙ্গের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ খুব শীঘ্রই ২০২৬ সালের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করতে চলেছে। প্রতি বছরই দেখা যায়, ফলাফল প্রকাশের ঠিক পরেই কয়েক লক্ষ ছাত্রছাত্রী একসাথে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটগুলোতে লগ-ইন করার চেষ্টা করেন। এর ফলে অতিরিক্ত ট্রাফিকের চাপে ওয়েবসাইট সাময়িকভাবে স্তব্ধ বা ‘ক্রাশ’ হয়ে যায়। ছাত্রছাত্রীদের এই ভোগান্তি দূর করতে পর্ষদ এবার মোবাইল অ্যাপ এবং বিকল্প পদ্ধতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

    ওয়েবসাইট ক্রাশ করলেও চিন্তা নেই, মোবাইল অ্যাপে উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট দেখা যাবে (PTI)
    ওয়েবসাইট ক্রাশ করলেও চিন্তা নেই, মোবাইল অ্যাপে উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট দেখা যাবে (PTI)

    ওয়েবসাইট ক্রাশ করলে কী করবেন?

    যদি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (wbresults.nic.in বা wbchse.wb.gov.in) খুলতে দেরি হয় বা এরর দেখায়, তবে পরীক্ষার্থীদের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। আনন্দবাজারের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংসদ বেশ কয়েকটি থার্ড-পার্টি মোবাইল অ্যাপের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা গুগল প্লে-স্টোর থেকে 'WBCHSE Results 2026' বা 'ExamEtc' এর মতো অ্যাপগুলো আগে থেকেই ডাউনলোড করে রাখতে পারেন।

    মোবাইল অ্যাপে রেজাল্ট দেখার পদ্ধতি:

    ১. প্রথমে গুগল প্লে-স্টোর থেকে সংসদ অনুমোদিত মোবাইল অ্যাপটি ডাউনলোড করুন।

    ২. অ্যাপটি ওপেন করে আপনার মোবাইল নম্বর এবং রোল নম্বর দিয়ে প্রি-রেজিস্ট্রেশন করে রাখতে পারেন।

    ৩. ফলাফল ঘোষণার সাথে সাথেই আপনার ফোনে নোটিফিকেশন চলে আসবে।

    ৪. অ্যাপের ভেতরে নির্দিষ্ট বক্সে রোল নম্বর এবং জন্ম তারিখ দিলেই মার্কশিট দেখা যাবে।

    এসএমএস (SMS) পদ্ধতি: ইন্টারনেট ছাড়াই জানুন ফল

    ইন্টারনেট সংযোগ না থাকলেও ফলাফল জানার ব্যবস্থা রেখেছে সংসদ। ফোনের মেসেজ ইনবক্সে গিয়ে টাইপ করুন: WB12 <স্পেস> রোল নম্বর এবং পাঠিয়ে দিন ৫৬৭৬৭৫০ বা ৫৬২৬৩ নম্বরে। ফিরতি মেসেজেই আপনার প্রাপ্ত নম্বর এবং গ্রেড জানিয়ে দেওয়া হবে।

    সংসদ সভাপতির বার্তা ও সতর্কতা

    উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এবার ফলাফল প্রকাশের দিনেই পর্ষদের পোর্টালে ডিজিটাল মার্কশিট আপলোড করে দেওয়া হবে। তবে ওয়েবসাইট বিভ্রাট এড়াতে ছাত্রছাত্রীদের ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অ্যাপের পাশাপাশি সংসদের নির্ধারিত বেশ কিছু নামী নিউজ পোর্টালের মাধ্যমেও ফলাফল দেখা যাবে।

    মার্কশিট ও সার্টিফিকেট সংগ্রহ

    অনলাইনে ফলাফল দেখার পর ছাত্রছাত্রীরা সাময়িকভাবে একটি কপি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তবে আসল মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট ফলাফল প্রকাশের নির্দিষ্ট দিনেই স্কুলগুলো থেকে বিতরণ করা হবে। সংসদের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট ক্যাম্প অফিসের মাধ্যমে স্কুল প্রতিনিধিদের হাতে নথিপত্র তুলে দেওয়া হবে।

    প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে এখন আর ফলাফল জানার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় না। ২০২৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা যাতে কোনো রকম মানসিক চাপের মুখে না পড়েন, তার জন্যই এই অ্যাপ ও এসএমএস পরিষেবা। সকল পরীক্ষার্থীদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Bengal/WB HS Result 2026 Mobile App: ওয়েবসাইট ক্রাশ করলেও চিন্তা নেই, মোবাইল অ্যাপে উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট দেখা যাবে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes