CM Suvendu Adhikari: আবাস যোজনার ভুয়ো প্রাপকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ! টাকা ফেরতের ডেডলাইন বাঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী
CM Suvendu Adhikari: শুক্রবার রাজ্যজুড়ে প্রায় ৭ লক্ষ উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ৪ হাজার ২০১ কোটি টাকা পাঠানো হয়েছে, যার ফলে রাজ্যে মোট আবাস উপভোক্তার সংখ্যা একলাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭ লক্ষ ২০ হাজার জনে।
CM Suvendu Adhikari: রাজ্যের যে কোনও সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্য বা ভুয়ো প্রাপকদের কোনওভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না এবং কেবলমাত্র যোগ্য প্রাপকেরাই নিয়মমাফিক সমস্ত সুযোগ পাবেন। শুক্রবার নবান্নে আয়োজিত আবাস যোজনায় (Awas Yojana) দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ প্রদান অনুষ্ঠানে আরও একবার এমন স্পষ্ট বার্তা শোনা গেল প্রশাসনের শীর্ষস্তর থেকে। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (CM Suvendu Adhikari) যে সমস্ত ভুয়ো প্রাপক বেআইনিভাবে আবাস যোজনার টাকা নিজেদের অ্যাকাউন্টে তুলে নিয়েছেন, তাঁদের সেই অর্থ সরকারি তহবিলে ফেরত দেওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট ও কড়া সময়সীমা বা ডেডলাইন বেঁধে দেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওই টাকা ফেরত না দেওয়া হলে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে সিআইডি (CID)-র বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করে সমগ্র ঘটনার গভীরে তদন্ত চালানো হবে বলেও সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।
এদিনের অনুষ্ঠানে আবাসের টাকা বিতরণের বিস্তারিত হিসাব ও খতিয়ান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান যে, ইতিমধ্যেই প্রায় ১২ হাজার অযোগ্য ব্যক্তি এই প্রকল্পের টাকা পেয়ে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মাত্র ১ হাজার জন প্রাপক সরকারি নির্দেশ মেনে টাকা ফেরত দিলেও এখনও প্রায় ১১ হাজার জনের কাছে সেই অর্থ আটকে রয়েছে। আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে ওই সমস্ত অযোগ্য প্রাপকদের ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট থেকে সম্পূর্ণ টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অন্যথায় তাঁদের কঠিন আইনি জটিলতার মুখোমুখি পড়তে হবে। এর পাশাপাশি আরও প্রায় ৫৭ হাজার ভুয়ো প্রাপকের অস্তিত্বের সন্ধান মিলেছে বলে জানান তিনি। কীভাবে এবং কোন প্রক্রিয়ায় এই ৫৭ হাজার ভুয়ো ব্যক্তির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরকারি অনুদানের টাকা পৌঁছে গেল, তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ঠিক কোন কোন আধিকারিক বা ব্যক্তি ওই সমস্ত ভুয়ো প্রাপকদের নামের সুপারিশ করেছিলেন, তাও খুঁজে বের করতে হবে এবং প্রয়োজনে সেই সমস্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলাই বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য বলে উল্লেখ করে তিনি জানান যে, প্রতিটি স্তরে দুর্নীতির শিকড় উপড়ে ফেলতে সরকার সম্পূর্ণ বদ্ধপরিকর।
শুক্রবার রাজ্যজুড়ে প্রায় ৭ লক্ষ উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ৪ হাজার ২০১ কোটি টাকা পাঠানো হয়েছে, যার ফলে রাজ্যে মোট আবাস উপভোক্তার সংখ্যা একলাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭ লক্ষ ২০ হাজার জনে। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি জানান যে কোনও ধরনের রাজনৈতিক দলীয় পরিচয়, ধর্ম, বর্ণ বা সম্প্রদায় বিচার করে সরকার অনুদান দেয় না, বরং যাঁদের বাড়ি তৈরির কাজ এতদিন ধরে অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, তাঁদের প্রত্যেককেই এই আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। আবাস প্রকল্পের উপভোক্তাদের শীঘ্রই পিএম সূর্যঘর প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনার কথাও এদিন ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, আবাস উপভোক্তারা বাড়ি তৈরির জন্য অতিরিক্ত আরও ৫০ হাজার টাকা এবং স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় শৌচালয় নির্মাণের জন্য ১২ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাবেন। এর বাইরেও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, যাঁরা আবাস যোজনার সরকারি টাকায় নিজেদের স্বপ্নের বাসস্থান নির্মাণ করবেন, তাঁদের বালির জন্য কোনোভাবেই ১ হাজার ২০০ টাকার বেশি খরচ করতে হবে না এবং এই বিষয়টি সুনিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকদের অবিলম্বে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর মাধ্যমে প্রকৃত ও বঞ্চিত উপভোক্তাদের সর্বতোভাবে পাশে দাঁড়ানোই যে সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার, তা আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেল।