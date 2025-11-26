'বাংলা ভারতের অংশ...,' সংবিধান দিবসে কেন্দ্রকে 'বন্দে মাতরম' তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

'ওরা ভুলে যাচ্ছে বাংলা ভারতের অংশ।' সংবিধান দিবসে আরও একবার কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সংবিধান দিবসে রেড রোডে বাবা সাহেব আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করেন তিনি। তাঁর হাতে ধরা ছিল লালরঙা প্রচ্ছদের একটি সংবিধান। আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদানের পরেই কেন্দ্র এবং বিজেপিক ধিক্কার জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশে নিরপেক্ষতা নেই, একপক্ষ চলছে।
সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'স্বাধীনতার এত বছর পর নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হচ্ছে। এতে আমরা স্তম্ভিত, দুঃখিত, মর্মাহত এবং শোকাহত।' দেশে গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা বিপন্ন বলেও দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংবিধান খুলে প্রস্তাবনার অংশটি পাঠ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আজকে একটি সংবাদপত্রে দেখলাম সংসদে নাকি জয়হিন্দ, বন্দে মাতরম বলা যাবে না। সত্য-মিথ্যা জানি না। খোঁজ নেব।' এরপরই তিনি বলেন, 'যাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলন করেছিলেন, তাঁদের স্লোগান ছিল বন্দে মাতরম। কী করে ভুলে যাচ্ছে? তার মানে বাংলার পরিচয় (আইডেন্টিটি) এরা নষ্ট করতে চায়। এটা ভুলে যাচ্ছে বাংলা ভারতের অংশ। ক্ষমতায় আছে বলে বিজেপি ভাবছে যা খুশি করবে, তা আমরা বরদাস্ত করব না।' একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন, সংবিধান প্রণেতা আম্বেদকর বাংলা থেকে জিতেই গণপরিষদে গিয়েছিলেন।
মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, 'যে কোনও মূল্য গণতন্ত্রকে রক্ষা করবই। যারা দেশ গড়েছেন, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করেছেন সেই বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গাইডলাইন মেনে চলব। বিজেপির গাইডলাইনে নয়, পরিষ্কার করে বলে গেলাম।' ক্ষোভের সুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, ধর্মের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ চলছে, তপসিলি, দলিত, সংখ্যালঘু বা সাধারণ হিন্দু ভোটার কাউকেই বাদ দেওয়া হচ্ছে না।' মঙ্গলবারই বনগাঁ সীমান্তে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানকার মানুষের দুর্দশার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, 'মানুষ হাউমাউ করে কাঁদছে, সেই বুক ফাটা কান্না আর্তনাদ না দেখলে বুঝতে পারবেন না। যারা এটা নিয়ে রাজনীতি করছে তারা দেশের পক্ষে লজ্জা। এদের ধিক্কার জানাই।' খানিক থেমে প্রশ্ন তুলেছেন, 'এটাই কি বিজেপির নীতি? ঝুট আর লুট, ভোটের আগে ১০ হাজার দাও, আর ভোটের পর সব লুট করে নাও।' এসআইআর-এর নাম করে দেশজুড়ে যেভাবে আতঙ্কের এবং চাপের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে তাতে শুধু বাংলা নয়, সারা দেশে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি একাধিক বিএলও-র মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার বনগাঁর সভা থেকে রাজ্যের সিইও-কে 'ছোট স্যার' সম্বোধন করে কটাক্ষ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন ফের তাঁকে নিশানা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমি মনে করি বিএলও-দের দাবি ন্যাহ্য। তাঁদের নিজেদের কথা জানাতে সিইও অফিসে ৪৮ ঘণ্টা বসে থাকতে হল। এরা এত অমানবিক।'
