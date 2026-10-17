Chorbagan Stampede Row: চোরবাগান-কাণ্ডে কলকাতা মেডিক্য়াল কলেজে পৌঁছালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

Chorbagan Stampede Row: চোরবাগান-কাণ্ডে কলকাতা মেডিক্য়াল কলেজে পৌঁছালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
চোরবাগান কাণ্ডে আহতের খোঁজ নিতে হাসপাতালে পৌঁছালেন শুভেন্দু অধিকারী।
চোরবাগান সর্বজনীনের দুর্গাপুজো মণ্ডপে ভিড়ের অতিরিক্ত চাপে তৈরি হওয়া পদপিষ্টের ঘটনায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ১৭ জনের, খবর সূত্রের। আহত একাধিক দর্শনার্থী এখন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। যাদের মধ্যে ১৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে খবর। এই অনভিপ্রেত ঘটনার পর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এবং চিকিৎসাধীন আহতদের স্বাস্থ্যসংবাদ নিতে শুক্রবার রাতে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পৌঁছালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে আহতদের দেখতে হাসপাতালে পৌঁছেছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।
হাসপাতালে উচ্চপর্যায়ের তৎপরতা ও সুচিকিৎসার আশ্বাস:
হাসপাতালে পৌঁছে আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, আহত দর্শনার্থীদের চিকিৎসার কোনো গাফিলতি রাখা হচ্ছে না। তবে হাসপাতালে চিকিৎসাধীনদের শরীর আরও ভালো ও উন্নত পরিষেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অন্যত্র কোনো সুপার স্পেশালিটি বা বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত (Shift) করা প্রয়োজন কি না, তা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পর্যালোচনা করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
গাঢাকা দিয়েছেন পুজো উদ্যোক্তারা!
এত বড় বিশৃঙ্খলা ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও চোরবাগান সর্বজনীন পুজো কমিটির কোনো কর্তাকে বা উদ্যোক্তাকে হাসপাতালে দেখা যায়নি। দুর্ঘটনার পর থেকেই পুজো উদ্যোক্তাদের এই অনুপস্থিতি এবং গাঢাকা দেওয়া নিয়ে চরম ক্ষোভ দেখা দিয়েছে সাধারণ মানুষ ও আহতদের পরিজনদের মধ্যে।
কীভাবে ঘটল এই ঘটনা?
ঠিক কী কারণে এবং কীভাবে মণ্ডপের প্রবেশপথে এমন মারাত্মক ভিড়ের চাপ ও হুড়োহুড়ি তৈরি হলো, তা এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More