Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Suvendu in Park Circus: 'আমার থেকে খারাপ কেউ হবে না', পার্ক সার্কাস, তিলজলার তাণ্ডবকারীদের হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

    শুভেন্দু অধিকারী ডিসি অফিসে গিয়ে পুলিশের প্রশংসা করেন। সঙ্গে ধর্মের নামে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা ব্যক্তিদের উদ্দেশে কড়া হুঁশিয়ারি দেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ধর্মীয় স্লোগান তুলে কোনও বিক্ষোভ দেখালে তাঁর থেকে খারাপ পুলিশমন্ত্রী আর কেউ হবে না।

    Published on: May 18, 2026 2:40 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    পার্ক সার্কাসে ডিসি অফিসে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উল্লেখ্য, গতকালই পার্ক সার্কাসসেভেন পয়েন্টে জমায়েত করে একদল বিক্ষোভকারী। মাইকে নমাজ, কোরবানি সহ একাধিক বিষয় নিয়ে সরকারি নীতির বিরোধিতায় এই জমায়েত হয়। সেই বিক্ষোভ সংঘর্ষে পরিণত হয়। এই আবহে পুলিশ কড়া হাতে বিক্ষোভকারীদের দমন করে। এদিকে পাথর ছোড়ার ঘটনায় জখম হন বহু পুলিশকর্মী। তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যান মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু অধিকারী ডিসি অফিসে গিয়ে পুলিশের প্রশংসা করেন। সঙ্গে ধর্মের নামে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা ব্যক্তিদের উদ্দেশে কড়া হুঁশিয়ারি দেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ধর্মীয় স্লোগান তুলে কোনও বিক্ষোভ দেখালে তাঁর থেকে খারাপ পুলিশমন্ত্রী আর কেউ হবে না। শুভেন্দু জানান, পরিকল্পিত ভাবে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে পার্ক সার্কাসে।

    শুভেন্দু অধিকারী পার্ক সার্কাসে ডিসি অফিসে গিয়ে পুলিশের প্রশংসা করেন। (PTI)
    শুভেন্দু অধিকারী পার্ক সার্কাসে ডিসি অফিসে গিয়ে পুলিশের প্রশংসা করেন। (PTI)

    শুভেন্দু অধিকারী আজ জানান, হিংসায় জড়িত ৪০ জনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। এরই সঙ্গে তিনি জানান, পুলিশ কমিশনার নিজে এই মামলার ওপর নদরদারি চালাচ্ছেন। বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'আপনাদের শেষবারের মত হুঁশিয়ার করছি। এটাই যেন আপনাদের তরফ থেকে এই ধরনের শেষ ঘটনা হয়। আর যেন এমনটা না ঘটে আর।' এদিকে শুভেন্দু বলেন, 'আমি পুলিশের পাশে আছি। পুলিশের গায়ে হাত দেওয়ার বিষয়টিকে আমাদের সরকার কোনওমতেই তা মেনে নেবে না।' তিনি বলেন, 'কাশ্মীরে পাথর ছোড়া বন্ধ হয়েছে, এখানেও হয়ে যাবে।'

    মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি কেন্দ্রের কাছে আবেদন করব, এখানে যেন অতিরিক্ত সিআরপিএফ এখনও মোতায়েন থাকে, নয়ত আমাদের লোকবল একটু কম। এই তাণ্ডব করা মানুষদের নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। পার্ক সার্কাস সহ যেখানেই এই সব ঘটনা ঘটেছে, সেখানেই জিরো টলারেন্স নীতি সরকারের।' তিনি আরও বলেন, 'এটা আগের সরকারের মত নয়, পুলিশের হাত পা বেঁধে রেখে দেবে, এমন হবে না। পুলিশের গায়ে হাত দেলে আমরা শেষ পর্যন্ত যাব। পুলিশকে বলব, আপনারা আইন অনুযায়ী চলুন। কে কোন ধর্ম, কে কোন দল, কে কোন প্রভাবশালীর ঘনিষ্ঠ, এই সব দেখবেন না।'

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/Suvendu In Park Circus: 'আমার থেকে খারাপ কেউ হবে না', পার্ক সার্কাস, তিলজলার তাণ্ডবকারীদের হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes