Suvendu on WB 7th Pay Commission: ডিএ তো বাড়ল, রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশন কবে? বড় দাবি মুখ্যমন্ত্রীর
শুভেন্দু দাবি করেন, জানুয়ারি থেকে তা কার্যকর করতে পারে তাঁর সরকার। এরই সঙ্গে তিনি অষ্টম বেতন কমিশনের বিষয়েও বিচার বিবেচনা করার কথা বলেছেন। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের সঙ্গে রাজ্যের কর্মীদের ডিএ ফারাক নিয়ে শুভেন্দু বলেন, গত মুখ্যমন্ত্রী সরকারি কর্মীদের সঙ্গে খুব খারাপ আচরণ করেছেন।
আজ বিধানসভায় বাজেট ঘোষণার পরে অর্থমন্ত্রীকে পাশে বসিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মীদের উদ্দেশে বড় বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি আজ বলেন, সপ্তম বেতন কমিশনের রিপোর্ট ডিসেম্বরের মধ্যে জমা দিতে বলা হয়েছে। এই আবহে শুভেন্দু দাবি করেন, জানুয়ারি থেকে তা কার্যকর করতে পারে তাঁর সরকার। এরই সঙ্গে তিনি অষ্টম বেতন কমিশনের বিষয়েও বিচার বিবেচনা করার কথা বলেছেন। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের সঙ্গে রাজ্যের কর্মীদের ডিএ ফারাক নিয়ে শুভেন্দু বলেন, গত মুখ্যমন্ত্রী সরকারি কর্মীদের সঙ্গে খুব খারাপ আচরণ করেছেন। এরই সঙ্গে তিনি আবেদন করেন, তাঁর নতুন সরকারকে আরও কিছুটা সময় দেওয়া হোক।
শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আপনাদের আন্দোলনের আমিও একটা পার্ট ছিলাম। আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন টাকা পেয়ে যাবেন। বন্ধু হিসাবে কথা দিচ্ছি আমরা কেন্দ্র-রাজ্য ডিএ সমান করে দেব। বিপুল ঋণের বোঝা সামলে এগোতে হচ্ছে। পুজোর মাসেই অ্যাডভান্স পেয়ে যাবেন। স্বপন দাশগুপ্তর আরেকটি বাজেট পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। সপ্তম পে কমিশন লাগু হবে আগামী অর্থবর্ষে।'
এদিকে রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। দীর্ঘদিনের দাবি মেনে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ২০ শতাংশ মহার্ঘভাতা (ডিএ) বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী। দীর্ঘদিন ধরে ডিএ-র দাবিতে আন্দোলন করে আসছিলেন রাজ্য সরকারি কর্মীদের একাংশ। সেই আবহে অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন, সরকারি কর্মচারীদের জন্য ২০ শতাংশ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। আগামী ১ অক্টোবর থেকে এই নতুন হার কার্যকর হবে বলে তিনি জানান।
বর্তমানে রাজ্য সরকারি কর্মীরা ২২ শতাংশ হারে ডিএ পান। নতুন ঘোষণার ফলে সেই হার বেড়ে ৪২ শতাংশে পৌঁছাবে। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের সঙ্গে ডিএ-র ব্যবধানও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে। দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া ডিএ এবং কেন্দ্র-রাজ্যের বৈষম্য নিয়ে যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল, এই ঘোষণাকে তার আংশিক সমাধানের পথে বড় পদক্ষেপ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণার পর সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে স্বস্তির আবহ তৈরি হয়েছে। যদিও কর্মচারী সংগঠনগুলির একাংশের দাবি, এখনও কেন্দ্রীয় হারের সঙ্গে সম্পূর্ণ সমতা আসেনি এবং বকেয়া ডিএ মেটানোর বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। তবুও নতুন সরকারের প্রথম বাজেটে এত বড় হারে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা কর্মীদের কাছে ইতিবাচক বার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More