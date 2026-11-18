কলেজ স্ট্রিট সন্ধ্যায় ফের অশান্ত! ঠিক কী ঘটেছিল?
কী ঘটল কলেজস্ট্রিটে?
বুধবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত ছিল কলেজস্ট্রিট চত্বর। বুকস্টল ঘিরে সংঘাতে চলেছে এবিভিপি বনাম এসএফআইর। এদিকে, উঠছে সন্ধ্যা নামতেই পরিস্থিতিত আরও তপ্ত হতে থাকে। অভিযোগ উঠছে, পুলিশ উপস্থিত থাকা অবস্থাতেই এসএফআই-র স্টল লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়েছে চকোলেট বোমা।
কলেজস্ট্রিট চত্বরে বাম ছাত্র সংগঠন যেখানে নিজেদের বই সাজিয়ে বসেছিল, তার উলটোদিকে গেরুয়াপন্থী পড়ুয়ারা নিজেদের বুকস্টল দেওয়ার পরিকল্পনা করে। তা থেকেই যাবতীয় বাকবিতণ্ডা, সংঘর্ষের সূত্রপাত। সংঘাত থামাতে তৎপর হয় পুলিশ। পুলিশ অশান্তি এড়াতে মাঝখানে ব্যারিকেড, গার্ডরেল দিয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যার পর দেখা যায়, ফের নতুন করে দু’পক্ষের সংঘর্ষের মাঝে সেসব গার্ডরেল উলটে গিয়েছে, কয়েকজন রীতিমতো ব্যারিকেডে উঠে গিয়েছেন। এদিকে, এসএফআই-এর বইয়ের দোকান লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ। দেখা গিয়েছে, প্লাস্টিকের চেয়ারে মাথায় ঢেকে প্রাণে বাঁচার চেষ্টা করছেন এসএফআই-এর কর্মী সমর্থকেরা। সেই পরিস্থিতি ক্রমেই তপ্ত হয়। দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ তুলছে। এসএফআইএর অভিযোগ, সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্তও এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।
এদিকে, এরই মাঝে, সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। তাঁকে ঘিরে এবিভিপি ‘গো ব্যাক’ স্লোগান দেন বলে অভিযোগ। ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিমান বসু। বিমান বসু বলেন, আমাকে গো-ব্যাক বলার কিছু ছিল না। ‘আমি এখানে থাকতেও আসিনি, বই বিক্রি করতেও আসিনি। আমার মিটিং আছে, এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি।’ এর আগে, বুধবার সকাল থেকেই পুলিশের অনুমতি-সহ এসএফআই ছোট পরিসরে বই বিক্রি শুরু করে। তখনই বিরোধিতায় নামে এবিভিপি। প্রাথমিক ভাবে এবিভিপির দাবি , ‘রাষ্ট্রবিরোধী বই’ কলেজ স্ট্রিটে বিক্রি করতে দেওয়া যাবে না। এবিভিপি দাবি করতে থাকে, যদি এসএফআই বই বিক্রি করে, তা হলে তাঁরাও ‘রাষ্ট্রবাদী বই’ বিক্রি করবেন।
এদিকে, সপ্তাহের মাঝে ব্যস্ত দিনে কলকাতার এই চত্বর রাস্তা এমন ভাবে অবরুদ্ধ হয়ে থাকায় অসুবিধায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। অসুবিধা হয় অসুস্থ ব্যক্তিদেরও। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের দিক থেকে আসা অ্যাম্বুল্যান্স সূর্য সেন স্ট্রিটের দিকে ঘুরিয়ে দেয় পুলিশ। এরই মাঝে অভিযোগ উঠছে, ইট, ঢিল, ডিম ছোড়াছুড়ি হয়েছে দুই পক্ষের মধ্যে।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More