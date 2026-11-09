অন্য সম্পর্ক নিয়ে অশান্তি, গড়িয়ায় লিভ-ইন সঙ্গীকে কুপিয়ে খুন! গ্রেপ্তার প্রেমিকা ও তাঁর মা

অন্য সম্পর্ক নিয়ে অশান্তি, গড়িয়ায় লিভ-ইন সঙ্গীকে কুপিয়ে খুন! গ্রেপ্তার প্রেমিকা ও তাঁর মা
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঘটনাটি ঘটেছে গড়িয়ার ফরতাবাদ এলাকার একটি ভাড়া ফ্ল্যাটে। সার্থকের প্রেমিকার নাম সঞ্চালিকা বসু। তাঁর সঙ্গে ওই ফ্ল্যাটে লিভ-ইন সম্পর্কে থাকতেন সার্থক। তরুণীর মা মৌমিতা বসুও তাঁদের সঙ্গে থাকতেন বলে জানা গিয়েছে।
কালীপুজোর আনন্দের মধ্যেই ভয়াবহ ঘটনা দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়ায়। অন্য সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ এবং ব্যক্তিগত টানাপোড়েনের জেরে অশান্তি চলছিল প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে। শেষ পর্যন্ত সেই বিবাদই ভয়াবহ পরিণতি নিল। ভাড়া ফ্ল্যাটের ভিতর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়ে লিভ-ইন সঙ্গীকে খুনের অভিযোগ উঠল তরুণীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় প্রেমিকা এবং তাঁর মাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মৃত যুবকের নাম সার্থক সরকার। বয়স মাত্র ২৫ বছর। উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের বাসিন্দা সার্থক সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের একটি বেসরকারি সংস্থায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতেন।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঘটনাটি ঘটেছে গড়িয়ার ফরতাবাদ এলাকার একটি ভাড়া ফ্ল্যাটে। সার্থকের প্রেমিকার নাম সঞ্চালিকা বসু। তাঁর সঙ্গে ওই ফ্ল্যাটে লিভ-ইন সম্পর্কে থাকতেন সার্থক। তরুণীর মা মৌমিতা বসুও তাঁদের সঙ্গে থাকতেন বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই দু'জনের মধ্যে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে অশান্তি চলছিল। অন্য সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ এবং তা নিয়ে বচসার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।
কালীপুজোর কেনাকাটা করে ফিরেছিলেন দু'জনে
পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় কালীপুজোর জন্য বাজি কিনতে বাইরে গিয়েছিলেন সার্থক ও সঞ্চালিকা। ফেরার পথে একটি দোকান থেকে মাংসও কেনেন তাঁরা। প্রতিবেশীদের চোখে তখন দু'জনকে বেশ স্বাভাবিক এবং হাসিখুশি দেখিয়েছিল। কিন্তু ফ্ল্যাটে ফেরার পর পরিস্থিতি বদলে যায়। রাতের দিকে দু'জনের মধ্যে ফের ঝগড়া শুরু হয়।
অভিযোগ, বচসা ক্রমশ বাড়তে থাকলে ধারালো অস্ত্র নিয়ে সার্থকের উপর হামলা চালান সঞ্চালিকা। তাঁর শরীরের উপরের অংশে গুরুতর আঘাত লাগে। এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় বিছানায় লুটিয়ে পড়েন সার্থক।
রবিবার রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ প্রতিবেশীরা এক মহিলার চিৎকার শুনতে পান। সঞ্চালিকা ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এসে সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁর গলায় ও শরীরে আঁচড়ের দাগও ছিল বলে দাবি স্থানীয়দের। চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ফ্ল্যাটে ঢুকে সার্থককে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
মায়ের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন
ঘটনার পরই সঞ্চালিকাকে আটক করে পুলিশ। পরে তাঁর মা মৌমিতা বসুকেও গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের সন্দেহ, গোটা ঘটনায় তাঁর মায়েরও ভূমিকা থাকতে পারে। এমনকী ঘটনার বিষয়ে তিনি আগে থেকে কিছু জানতেন কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে হামলার সময় তাঁর সঠিক ভূমিকা এখনও স্পষ্ট নয়।
পুলিশি জেরায় সঞ্চালিকা দাবি করেছেন, ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে বচসা থেকেই পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। সার্থককে খুন করার কোনও পরিকল্পনা তাঁর ছিল না বলেও দাবি করেছেন তিনি। যদিও এই বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করছে পুলিশ।
তদন্তে একাধিক প্রশ্ন
কী কারণে সেদিন রাতে দু'জনের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়েছিল? অন্য কোনও সম্পর্ক নিয়ে কি দীর্ঘদিন ধরে অশান্তি চলছিল? আচমকা উত্তেজনার বশে হামলা, নাকি আগে থেকেই কোনও পরিকল্পনা ছিল? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা।
ফ্ল্যাটের ভিতরের পরিস্থিতি, প্রতিবেশীদের বয়ান এবং বাড়ির মালিকের বক্তব্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুই অভিযুক্তকে জেরা করে ঘটনার পুরো ক্রম জানার চেষ্টা চলছে। সব মিলিয়ে কালীপুজোর রাতে এক তরুণ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের এমন মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে বারাসতের তাঁর পরিবারে। অন্য দিকে, গড়িয়ার ফরতাবাদ এলাকায় এই ঘটনা ঘিরে ছড়িয়েছে তীব্র চাঞ্চল্য।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More