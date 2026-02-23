Congress Leader on Mamata: রাজ্যসভার টিকিটের লোভ? মণিশঙ্করের মমতাস্তুতিতে বেজায় খাপ্পা বঙ্গ কংগ্রেস

Congress Leader on Mamata: রাজ্যসভার টিকিটের লোভ? মণিশঙ্করের মমতাস্তুতিতে বেজায় খাপ্পা বঙ্গ কংগ্রেস
প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্কর আইয়ার আবারও প্রশ্ন তুললেন রাহুল গান্ধীকে নিয়ে। বিরোধী জোটের নেতৃত্ব অন্য নেতার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য রাহুল গান্ধীকে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এর জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সুপারিশ করেছেন তিনি। এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রবিবার পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় আইয়ার বলেন, ইন্ডিয়া ব্লকের নেতৃত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেওয়া উচিত রাহুল গান্ধীর। যদিও তাঁর এই মন্তব্যের থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছে কংগ্রেস।
মণিশঙ্কর বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই এই জোটের নেত্রী। তাঁর সঙ্গে আরও দুই-চারজন আছেন, যারা এই পদ পেতে পারেন। তিনি বলেন, 'আমি আশা করি পদে টিকে থাকার চেষ্টা না করে ছোট দলের নেতাদের এই দায়িত্ব সামলাতে দেওয়া উচিত রাহুল গান্ধীর... সে স্ট্যালিন হোক, মমতা দিদি হোক, অখিলেশ হোক, তেজস্বী হোক বা অন্য কেউ।' এদিকে মণিশঙ্করের এই মন্তব্যের পরে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সুমন রায় চৌধুরী বলেন, 'আমরা শুরু থেকেই একটি জিনিস পরিষ্কার করে বলতে চাই যে মণিশঙ্কর আইয়ার দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস দলের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। বাংলায় ৫টি রাজ্যসভার আসন রয়েছে। এই কারণেই কি মণিশঙ্করের এই সব বক্তব্য? আমরা বিস্মিত। মণিশঙ্করজি, আপনি কি জানেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্দার আড়াল থেকে বিজেপির পুতুলের মতো কাজ করছেন। আর এর বিরুদ্ধেই ইন্ডিয়া জোট লড়াই করছে।' উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় স্তরে কংগ্রেস এবং তৃণমূল জোটে থাকলেও রাজ্যস্তরে মমতার বিরোধিতায় সরব বঙ্গ কংগ্রেসের নেতারা। এবারের বিধানসভা নির্বাচনেও তারা একা লড়বেন। এই আবহে মণিশঙ্করের মমতাস্তুতিতে স্বভাবতই অস্বস্তিতে বঙ্গ কংগ্রেস।
এর আগে মণিশঙ্কর আইয়ার বলেছিলেন, তিনি একজন 'গান্ধীবাদী', 'নেহরুবাদী' এবং 'রাজীববাদী' কিন্তু 'রাহুলওয়াদি' নন, কারণ রাহুল গান্ধী তাঁর থেকে অনেক ছোট এবং রাজনৈতিক জীবনে তাঁর থেকে অনেক দূরে। আইয়ার বলেছিলেন যে তিনি নিজেকে 'ইন্দিরাবাদী' বলে অভিহিত করেন না কারণ- জরুরি অবস্থা জারি করে ভারতের গণতন্ত্রকে একনায়কতন্ত্রে পরিণত করার যে পদক্ষেপ ইন্দিরা গান্ধী গ্রহণ করেছিলেন, তার সাথে তিনি 'সম্পূর্ণ দ্বিমত' ছিলেন। এদিকে রাহুল গান্ধী সম্পর্কে তাঁর সাম্প্রতিক মন্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আইয়ার পিটিআইকে বলেছিলেন, 'কেউ কীভাবে আশা করতে পারে যে আমি একজন 'রাহুলিয়ান' (রাহুলবাদী) হব... যেখান তিনি আমার চেয়ে প্রায় ৩০ বছরের ছোট এবং আমি তাঁর সাথে কাজ করার সুযোগ পাইনি।'