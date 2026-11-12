Railline Crack: রেললাইনে ফাটল, এক ঘণ্টারও বেশি বন্ধ ট্রেন চলাচল! অফিস টাইমে চরম ভোগান্তি শিয়ালদহ-হাসনাবাদ শাখায়

Railline Crack: রেললাইনে ফাটল, এক ঘণ্টারও বেশি বন্ধ ট্রেন চলাচল! অফিস টাইমে চরম ভোগান্তি শিয়ালদহ-হাসনাবাদ শাখায়
আচমকা ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। বিশেষ করে কালীপুজো ও ভাইফোঁটার ছুটি কাটিয়ে যাঁরা বৃহস্পতিবার সকালে কাজে যোগ দিতে বেরিয়েছিলেন, তাঁদের ভোগান্তি ছিল চোখে পড়ার মতো।
ছুটি কাটিয়ে অফিসে ফেরার প্রথম দিনেই চরম দুর্ভোগের মুখে পড়লেন শিয়ালদহ-হাসনাবাদ শাখার নিত্যযাত্রীরা। বৃহস্পতিবার সকালে অফিস টাইমে বসিরহাটের ভ্যাবলা স্টেশনের কাছে রেললাইনে বড়সড় ফাটল নজরে আসতেই বন্ধ করে দেওয়া হয় ট্রেন চলাচল। এর জেরে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ব্যাহত হয় শিয়ালদহ-হাসনাবাদ শাখার পরিষেবা। বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে একাধিক লোকাল ট্রেন। আচমকা ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। বিশেষ করে কালীপুজো ও ভাইফোঁটার ছুটি কাটিয়ে যাঁরা বৃহস্পতিবার সকালে কাজে যোগ দিতে বেরিয়েছিলেন, তাঁদের ভোগান্তি ছিল চোখে পড়ার মতো।
রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে বসিরহাটের ভ্যাবলা স্টেশনের কাছে রেললাইনে ফাটল দেখতে পান স্থানীয় এক ব্যক্তি। রেললাইনের উপর বড়সড় ফাটল নজরে আসতেই তিনি বিষয়টি নিয়ে দ্রুত রেল কর্তৃপক্ষকে খবর দেন। পাশাপাশি রেল দফতরের আধিকারিক এবং জিআরপিকেও বিষয়টি জানানো হয়। খবর পৌঁছয় সংশ্লিষ্ট স্টেশনমাস্টারের কাছেও। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
জানা গিয়েছে, সেই সময় একটি লোকাল ট্রেন ভ্যাবলা স্টেশনে ঢোকার কথা ছিল। কিন্তু লাইনে ফাটলের খবর পাওয়ার পর কোনও ঝুঁকি নিতে চাননি রেল আধিকারিকরা। তড়িঘড়ি সিগন্যাল লাল করে দেওয়া হয়। ফলে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢোকার আগেই দাঁড়িয়ে যায় ট্রেনটি। সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়াতে বন্ধ রাখা হয় ওই লাইনে ট্রেন চলাচল। পরবর্তী সময়ে শিয়ালদহ-হাসনাবাদ শাখার একাধিক স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রেন। ফলে কার্যত থমকে যায় রেল পরিষেবা।
এদিকে সকালবেলা ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা। অনেকেরই নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে পৌঁছনোর তাড়া ছিল। আবার অনেকে জরুরি কাজে কলকাতার দিকে রওনা হয়েছিলেন। দীর্ঘক্ষণ ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকায় যাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। বাধ্য হয়ে অনেকে ট্রেন থেকে নেমে বিকল্প পরিবহণের মাধ্যমে গন্তব্যে পৌঁছনোর চেষ্টা করেন। বাস, অটো ও অন্যান্য যানবাহনের উপর নির্ভর করতে হয় তাঁদের। স্বাভাবিকভাবেই কর্মব্যস্ত সকালে রাস্তায় অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কাও দেখা দেয়।
তবে রেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, ফাটলের খবর পাওয়া মাত্রই সংশ্লিষ্ট স্টেশনমাস্টারদের সতর্ক করা হয়েছে। দ্রুততার সঙ্গে শুরু হয়েছে রেললাইন মেরামতির কাজ। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে রেলকর্মীরা তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছেন বলেও জানানো হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, দ্রুত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলছে।
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, স্থানীয় বাসিন্দার নজরে সময়মতো ফাটলটি না এলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। চলন্ত ট্রেনের চাকার নীচে ক্ষতিগ্রস্ত লাইন পড়লে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। ফলে ওই ব্যক্তির তৎপরতাকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
সব মিলিয়ে ছুটির পর অফিসে ফেরার দিনেই শিয়ালদহ-হাসনাবাদ শাখায় রেল পরিষেবা বিপর্যস্ত হওয়ায় দুর্ভোগে পড়লেন হাজার হাজার যাত্রী। রেললাইনের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিয়মিত নজরদারি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রেল কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে আরও সতর্ক হবে, এমনটাই প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More