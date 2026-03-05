CV Anand Bose Resigns: ভোটের আগে পদত্যাগ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের! ‘শকড’ লিখলেন মমতা,পদে বসছেন কে?
শিয়রে বাংলার নির্বাচন। সেই ২০২৬ বিধানসভা ভোটের আগেই রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস পদত্যাগ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। তবে কেন তিনি এই পদত্যাগ করেছেন, তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে।
জানা যাচ্ছে, দিল্লিতে গিয়ে তিনি তাঁর পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছেন। তবে তাঁর বাংলার রাজ্যপাল হিসাবে এখনও মেয়াদ অনেকটাই ছিল। তার আগে, কেন, তিনি পদত্যাগ করলেন তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসাবে তাঁর কর্মকালের মেয়াদ ছিল ২০২৭ সাল পর্যন্ত। এর আগে, ২০২২ সালের ১৭ নভেম্বরে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসাবে পদে যোগ দিয়েছিলেন আনন্দ বোস। তেব নির্দিষ্ট সময়ের থেকে বহু আগে কেন বাংলার রাজ্যপাল পদত্যাগ করলেন, তা নিয়ে রয়েছে জল্পনা।
এদিকে, সিভি আনন্দ বোসের পদত্যাগ ঘিরে সদ্য এক পোস্ট করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সেখানে সাফ জানান, ঘটনায় তিনি ‘শকড’। একই সঙ্গে কার্যত দিদি নিশ্চিত করেন যে, রাজ্যপাল তাঁর পদ থেকে সরে যাচ্ছেন। পদত্যাগ তিনি করেছেন। মমতা তাঁর পোস্টে লেখেন,' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে জানিয়েছেন যে শ্রী আর.এন. রবিকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত করা হচ্ছে। তিনি এই বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত রীতি অনুসারে কখনও আমার সাথে পরামর্শ করেননি।' জানা যাচ্ছে তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আরএন রভি বাংলার রাজ্যপাল পদে বসছেন। এককালে দেশের প্রাক্তন আমলা আর এন রভি এবার বাংলার রাজ্যপাল পদে বসছেন বলে জানা যাচ্ছে।
এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পোস্টে লেখেন,' পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী সি. ভি. আনন্দ বোসের আকস্মিক পদত্যাগের খবরে আমি হতবাক এবং গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তাঁর পদত্যাগের কারণগুলি এই মুহূর্তে আমার জানা নেই। তবে, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে, আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যপাল যদি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে কিছু রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণের জন্য চাপের মুখে পড়েন তবে আমি অবাক হব না।'
মমতা লেখেন,'এই ধরনের পদক্ষেপ ভারতের সংবিধানের চেতনাকে ক্ষুণ্ন করে এবং আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তির উপর আঘাত করে। কেন্দ্রকে অবশ্যই সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয়তার নীতিগুলিকে সম্মান করতে হবে এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি এবং রাজ্যগুলির মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে এমন একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।'