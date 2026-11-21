২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
স্থলভাগে আছড়ে পড়েই শক্তি হারাল ঘূর্ণিঝড় ‘আকভান’! স্বস্তি বাংলায়, তবুও বৃষ্টি-ঝড়ের সতর্কতা জারি একাধিক জেলায়
আবহাওয়া দফতরের তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে ৮টা ৩০ মিনিটের মধ্যে ওডিশার গোপালপুরের কাছ দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করে আকভান। সেই সময় ঘূর্ণিঝড়টির সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৭০-৮০ কিলোমিটার। ঝোড়ো হাওয়ার সর্বোচ্চ গতিবেগ পৌঁছেছিল ঘণ্টায় ৯০ কিলোমিটারে।
অবশেষে স্থলভাগে আছড়ে পড়ার পর শক্তি হারাতে শুরু করল ঘূর্ণিঝড় ‘আকভান’। শুক্রবার, ২০ নভেম্বর সকালে ওডিশার গোপালপুরের কাছে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ ওডিশা উপকূল অতিক্রম করে এই ঘূর্ণিঝড়। স্থলভাগে প্রবেশের আগে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের তকমা হারিয়ে সাধারণ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছিল আকভান। এরপর স্থলভাগে প্রবেশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আরও দুর্বল হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়। ফলে বড়সড় বিপর্যয়ের আশঙ্কা অনেকটাই কমেছে। তবে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব এখনও পুরোপুরি কাটেনি। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় এবং দমকা হাওয়ার সতর্কতা জারি রেখেছে আবহাওয়া দফতর।
কখন এবং কোথায় আছড়ে পড়ল আকভান?
আবহাওয়া দফতরের তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে ৮টা ৩০ মিনিটের মধ্যে ওডিশার গোপালপুরের কাছ দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করে আকভান। সেই সময় ঘূর্ণিঝড়টির সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৭০-৮০ কিলোমিটার। ঝোড়ো হাওয়ার সর্বোচ্চ গতিবেগ পৌঁছেছিল ঘণ্টায় ৯০ কিলোমিটারে। প্রথমে বঙ্গোপসাগরে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় হিসেবে অবস্থান করলেও স্থলভাগে প্রবেশের আগেই তার শক্তি কমতে শুরু করে।
শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ দক্ষিণ উপকূলীয় ওডিশার উপর অবস্থান করার সময় এটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা নাগাদ আরও দুর্বল হয়ে সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত হয়েছিল। রাতের মধ্যে সেটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চলে পরিণত হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছিল মৌসম ভবন।
বাংলায় বৃষ্টির দাপট কেমন থাকবে?
ঘূর্ণিঝড়ের মূল প্রভাব ওডিশার উপর দিয়ে চলে গেলেও তার অবশিষ্ট জলীয় বাষ্পের কারণে বাংলার আবহাওয়ায় অস্থিরতা বজায় রয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শনিবার, ২১ নভেম্বর গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। এক-দু'টি জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। উত্তরবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন জেলাগুলিতেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বিশেষ করে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় আবহাওয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতে পারে। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং দমকা হাওয়া পরিস্থিতি আরও অস্বস্তিকর করে তুলতে পারে।
বজ্রবিদ্যুৎ ও দমকা হাওয়ার সতর্কতা
আবহাওয়া দফতরের আঞ্চলিক পূর্বাভাসে কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। কোথাও কোথাও ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার গতিতে দমকা হাওয়া বইতে পারে। ফলে গাছের ডাল ভেঙে পড়া, বিদ্যুৎ পরিষেবায় সাময়িক বিঘ্ন এবং নিচু এলাকায় জল জমার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।
এমনকী হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হুগলি, নদিয়া এবং পূর্ব বর্ধমানের কয়েকটি জলবিভাজিকায় মাঝারি মাত্রার আকস্মিক বন্যার ঝুঁকির কথাও জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।
কবে মিলবে সম্পূর্ণ স্বস্তি?
আবহাওয়াবিদদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আকভানের অবশিষ্ট নিম্নচাপ ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাওয়ায় বৃষ্টির তীব্রতা ধীরে ধীরে কমবে। ২২ ও ২৩ নভেম্বর কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও ২৪ নভেম্বর থেকে বাংলার অধিকাংশ এলাকায় আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকার ইঙ্গিত রয়েছে। সব মিলিয়ে, আকভান স্থলভাগে প্রবেশের পর শক্তি হারানোয় বড় বিপর্যয়ের আশঙ্কা অনেকটাই কমেছে। তবে ঘূর্ণিঝড় দুর্বল হয়েছে মানেই বিপদ সম্পূর্ণ কেটে গিয়েছে, এমনটা ভাবার কারণ নেই। বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের নিচু এলাকা ও উপকূলবর্তী বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছে আবহাওয়া দফতর। আপাতত বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ার পরিস্থিতির উপর নজর রাখাই সবচেয়ে জরুরি।