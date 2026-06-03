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    Dilip Ghosh on Surendranath College: ‘এটা কলেজ না অন্য কিছু...’, সুরেন্দ্রনাথে বেডরুমে কন্ডোম কাণ্ড নিয়ে বললেন দিলীপ ঘোষ

    দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভিতরে যদি এ ধরনের সামগ্রী এবং ব্যবস্থার অস্তিত্ব থেকে থাকে, তাহলে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তাঁর দাবি, কলেজে পড়াশোনা এবং শিক্ষার পরিবেশ থাকার কথা, কিন্তু যে ধরনের অভিযোগ ও তথ্য সামনে আসছে, তা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন তৈরি করছে।

    Published on: Jun 03, 2026 12:19 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    শিয়ালদহের সুরেন্দ্রনাথ কলেজে টাকা, আগ্নেয়াস্ত্র, কন্ডোমের প্যাকেট এবং বিলাসবহুল ঘর উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরের আবহে মুখ খুললেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। কলেজের ভিতরে যা যা উদ্ধার হয়েছে বলে খবর সামনে এসেছে, তা নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তিনি গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করেন।

    শিয়ালদহের সুরেন্দ্রনাথ কলেজে টাকা, আগ্নেয়াস্ত্র, কন্ডোমের প্যাকেট এবং বিলাসবহুল ঘর উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরের আবহে মুখ খুললেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ।
    শিয়ালদহের সুরেন্দ্রনাথ কলেজে টাকা, আগ্নেয়াস্ত্র, কন্ডোমের প্যাকেট এবং বিলাসবহুল ঘর উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরের আবহে মুখ খুললেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ।

    দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভিতরে যদি এ ধরনের সামগ্রী এবং ব্যবস্থার অস্তিত্ব থেকে থাকে, তাহলে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তাঁর দাবি, কলেজে পড়াশোনা এবং শিক্ষার পরিবেশ থাকার কথা, কিন্তু যে ধরনের অভিযোগ ও তথ্য সামনে আসছে, তা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন তৈরি করছে। তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন এবং প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ্যে আসা উচিত।

    সুরেন্দ্রনাথ কলেজে সম্প্রতি ইউনিয়ন রুম থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধারের ঘটনা সামনে আসে। পরে তল্লাশি চালিয়ে কিছু ঘর, কন্ডোমের প্যাকেট এবং একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের দাবিও ওঠে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। বিরোধী দলগুলি বিষয়টি নিয়ে শাসকদলকে আক্রমণ করছে, অন্যদিকে শাসক শিবিরের পক্ষ থেকেও পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়েছে।

    এই আবহে দিলীপ ঘোষ বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যদি কোনও অনিয়ম হয়ে থাকে, তাহলে তার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তাঁর মতে, তদন্তের মাধ্যমেই স্পষ্ট হবে কারা এর জন্য দায়ী এবং কীভাবে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। সুরেন্দ্রনাথ কলেজ কাণ্ড ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে উঠেছে। দিলীপ ঘোষের মন্তব্য সেই বিতর্ককে আরও উসকে দিয়েছে। এখন নজর তদন্তের অগ্রগতির দিকে। তদন্তে কী তথ্য সামনে আসে এবং উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর উৎস সম্পর্কে কী জানা যায়, তার উপরই নির্ভর করবে পরবর্তী পরিস্থিতি।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/Dilip Ghosh On Surendranath College: ‘এটা কলেজ না অন্য কিছু...’, সুরেন্দ্রনাথে বেডরুমে কন্ডোম কাণ্ড নিয়ে বললেন দিলীপ ঘোষ
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