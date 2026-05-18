Dilip Mondal Son Arrested: পলাতক তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের পুত্র গ্রেফতার, উদ্ধার হল অস্ত্র

তৃণমূলের বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের বিলাসবহুল বাড়িতে তল্লাশির দিন তাঁর ছেলে বলেছিলেন, 'আমাদের ওপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে'। সেই বিধায়কপুত্র অর্ঘ্যকে পুলিশ অস্ত্র সহ গ্রেফতার করল। অর্ঘ্য ছাড়া আরও চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অর্ঘ্যদের ফ্রেজারগঞ্জ এলাকা থেকে ধরে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে অশান্তি পাকানোর অভিযোগ উঠেছে।
উল্লেখ্য, গত ১৪ মে তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের পৈলানের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই তিনি তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় বিজেপিকে হুমকি দিয়েছিলেন। সেই ঘটনায় ২টি এফআইআর করা হয়েছে জামিন অযোগ্য ধারায়। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই বিধায়কের বাড়িতে যায় ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার বিশাল বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। তবে সেখানে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়নি। পরে সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, পিছনে জানলা দিয়ে পালিয়ে, নর্দমা ডিঙিয়ে, পায়ের পাজামা ছিঁড়ে তিনি পালান পুলিশের থেকে।
যে ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়, সেখানে দিলীপ মণ্ডলকে বলতে শোনা যায়, 'অনেক সংযম দেখিয়েছি। ১৫ বছর শান্তিতে রেখেছিলাম। আর হবে না। পুলিশকে ভয় পাই না। অর্জুন সিং, তাপস রায়কে জিজ্ঞেস করে নিক, দিলীপ মণ্ডল কে?' এদিকে দিলীপ মণ্ডলের বাড়িতে হানা দেওয়ার পর থেকেই তাঁর বাড়ি নিয়ে জোর চর্চা রাজ্য জুড়ে। তাঁর বাড়িতে রয়েছে বড় লন, সুইমিং পুল, পুকুর, দোলনা, বাগানে হরিণ থেকে বাঘের মূর্তি। আছে দামী ম্যাকাও পাখি। এদিকে পুলিশি হানার দিনই সংবাদমাধ্যমের সামনে এসেছিলেন দিলীপের পুত্র। আর আজ তাঁকে গ্রেফতার করল পুলিশ।
