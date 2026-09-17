মোদীর জন্মদিনে বাংলায় ‘অকাল দিওয়ালি’, অন্নপূর্ণা যোজনায় মহিলাদের আর্থিক সহায়তা

মোদীর জন্মদিনে বাংলায় ‘অকাল দিওয়ালি’, অন্নপূর্ণা যোজনায় মহিলাদের আর্থিক সহায়তা
রাজ্যজুড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বহু বাড়িতে প্রদীপ জ্বালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। কলকাতার গঙ্গার ঘাটগুলিতেও বিশেষ প্রদীপ প্রজ্বলনের আয়োজন করা হয়েছে। গঙ্গার পাড়ে এক লক্ষ প্রদীপ জ্বালানো হবে বলে জানা গিয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। ‘সেবা সংকল্প অভিযান’-এর আওতায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রদীপ জ্বালানো থেকে শুরু করে জনকল্যাণমূলক নানা কর্মসূচি হবে। একই দিনে পালিত হবে ‘অন্নপূর্ণা দিবস’। এই প্রকল্পের আওতায় নতুন করে যুক্ত হওয়া প্রায় ১০ লক্ষ মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার টাকা করে পাঠানোর কথা রয়েছে।
এই কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণ ‘আশীর্বাদের প্রদীপ’। রাজ্যজুড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বহু বাড়িতে প্রদীপ জ্বালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। কলকাতার গঙ্গার ঘাটগুলিতেও বিশেষ প্রদীপ প্রজ্বলনের আয়োজন করা হয়েছে। গঙ্গার পাড়ে এক লক্ষ প্রদীপ জ্বালানো হবে বলে জানা গিয়েছে। নবান্ন, মহাকরণ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এবং কালীঘাট মন্দির-সহ শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানও আলোয় সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।
‘সেবা সংকল্প অভিযান’-এর অংশ হিসেবে রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে গড়ে প্রায় ২৫ হাজার করে প্রদীপ জ্বালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। সব মিলিয়ে রাজ্যজুড়ে ৭০ লক্ষেরও বেশি প্রদীপ জ্বালানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই কর্মসূচিতে পড়ুয়াদেরও অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে।
শুধু প্রদীপ প্রজ্বলন নয়, বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, রক্তদান শিবির, বৃক্ষরোপণ এবং সাধারণ মানুষের কাছে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার মতো কর্মসূচিও ‘সেবা সংকল্প’-এর আওতায় থাকবে। সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের বাড়িতে গিয়ে ‘আশীর্বাদের প্রদীপ’ জ্বালানোর পরিকল্পনাও করা হয়েছে।
এদিনই পালিত হবে ‘অন্নপূর্ণা দিবস’। গত আগস্ট পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১ কোটি ৪৬ লক্ষ মহিলা ছিলেন বলে জানানো হয়েছে। সেপ্টেম্বরে সেই সংখ্যা বেড়ে প্রায় ১ কোটি ৫৬ লক্ষ হয়েছে। অর্থাৎ নতুন করে প্রায় ১০ লক্ষ মহিলা এই প্রকল্পে যুক্ত হয়েছেন। তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এবার ৩ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা পৌঁছবে। বইমেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে বলে জানা গিয়েছে।
প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন থেকে আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে ‘সেবা সংকল্প’ কর্মসূচি চলবে। পুজোর আগে এই কর্মসূচিকে ঘিরে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় নানা ধরনের আয়োজন করা হয়েছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক—দুই ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমেই এই সময়কে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে।
বুধবার কলকাতায় ‘সেবা সংকল্প অভিযান’ নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কাজ ও সাফল্যের কথা তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরকারের কাজ নিয়েও বক্তব্য রাখেন রাজনাথ সিং। তাঁর দাবি, রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর অল্প সময়ের মধ্যেই সরকার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেছে এবং সেই কাজ অন্য রাজ্যেও আলোচনায় এসেছে।
সব মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার বাংলাজুড়ে একদিকে যেমন প্রদীপ প্রজ্বলন ও আলোকসজ্জার আয়োজন থাকছে, অন্য দিকে ‘অন্নপূর্ণা দিবস’-এর মাধ্যমে মহিলাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কর্মসূচিও থাকছে। আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে চলবে ‘সেবা সংকল্প অভিযান’-এর বিভিন্ন কর্মসূচি।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More