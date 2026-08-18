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    Dum Dum Airport Fire: দমদম বিমানবন্দরের এটিসি বিল্ডিংয়ে আগুন! মঙ্গল ভোরে ছড়াল আতঙ্ক

    দমদম বিমানবন্দরের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল বা এটিসি বিল্ডিংয়ে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এর জেরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। ভোর প্রায় ৪টে নাগাদ এটিসি বিল্ডিংয়ের তিনতলা থেকে আগুনের ফুলকি দেখতে পান বিমানবন্দরের কর্মীরা। মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের তীব্রতা বাড়তে শুরু করে।

    Published on: Aug 18, 2026, 09:38:12 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    দমদমে অবস্থিত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে আজ ভোরে। দমদম বিমানবন্দরের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল বা এটিসি বিল্ডিংয়ে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এর জেরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। ভোর প্রায় ৪টে নাগাদ এটিসি বিল্ডিংয়ের তিনতলা থেকে আগুনের ফুলকি দেখতে পান বিমানবন্দরের কর্মীরা। মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের তীব্রতা বাড়তে শুরু করে। এটিসি বিল্ডিংয়ের তিনতলার একটি অংশ থেকে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। চারপাশ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে দ্রুত দমকল বিভাগে খবর দেওয়া হয়।

    দমদমে অবস্থিত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে আজ ভোরে। (ছবিটি প্রতীকী)
    দমদমে অবস্থিত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে আজ ভোরে। (ছবিটি প্রতীকী)

    প্রথমে বিমানবন্দরে থাকা দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তারা সঙ্গে সঙ্গে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। পরে আগুনের তীব্রতা বাড়তে থাকায় আরও দুটি ইঞ্জিন পাঠানো হয়। মোট তিনটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় বেশ কিছুক্ষণ পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, অগ্নিকাণ্ডে বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। হতাহতের খবরও নেই। তবে গুরুত্বপূর্ণ এই ভবনে আগুন লাগায় কিছু সময়ের জন্য উদ্বেগ তৈরি হয়।

    দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এটিসি বিল্ডিং তেরঙ্গা রঙের টুনি লাইট দিয়ে সাজানো হয়েছিল। সেই টুনি লাইট থেকেই কোনওভাবে শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন লাগতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। তবে আগুন লাগার আসল কারণ এখনও নিশ্চিত নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজন হলে বৈদ্যুতিক সংযোগ এবং লাইটিং ব্যবস্থাও পরীক্ষা করা হবে।

    দমদম বিমানবন্দরের ক্ষেত্রে এটিসি বিল্ডিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ভবনের আটতলা থেকে বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়। রানওয়ে থেকে বিমান ওঠানামা করার সময় পাইলটদের সঙ্গে এটিসি আধিকারিকদের নিয়মিত যোগাযোগ থাকে। কোন বিমান কখন উড়বে, কোন উচ্চতায় যাবে এবং কোন পথে এগোবে, সেই সংক্রান্ত নির্দেশনা দেন এটিসির আধিকারিকরা। বিমানের অবতরণের সময়ও পাইলটদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠানো হয়। ফলে বিমানবন্দরের বিমান চলাচল ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় অংশ হল এটিসি।

    এই কারণে এটিসি বিল্ডিংয়ে আগুন লাগার ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ তৈরি করেছে। গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামের উপর আগুনের কোনও প্রভাব পড়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিমান চলাচলে বড় ধরনের কোনও সমস্যা হয়েছে কি না, সেটিও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, আগুন মূলত তিনতলার একটি অংশে সীমাবদ্ধ ছিল। দ্রুত দমকল পৌঁছে যাওয়ায় আগুন বড় আকার নিতে পারেনি। ফলে পরিস্থিতিও দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনার সময় বিমানবন্দরে থাকা কর্মীদের মধ্যে কিছুটা আতঙ্ক তৈরি হলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। দমকলকর্মীদের তৎপরতায় বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/Dum Dum Airport Fire: দমদম বিমানবন্দরের এটিসি বিল্ডিংয়ে আগুন! মঙ্গল ভোরে ছড়াল আতঙ্ক
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