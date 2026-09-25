Durga Puja Kolkata-Varanasi Special Train: পুজোয় বেনারস যেতে চান তবে টিকিট পাননি? কলকাতা থেকে এবার চলবে বিশেষ ট্রেন

Durga Puja Kolkata-Varanasi Special Train: পুজোয় বেনারস যেতে চান তবে টিকিট পাননি? কলকাতা থেকে এবার চলবে বিশেষ ট্রেন
রেলের তরফে জানানো হয়েছে, সপ্তাহে এক দিন করে দুই দিকেই বিশেষ ট্রেন চলবে। এক দিকে বেনারস থেকে কলকাতা, অন্য দিকে কলকাতা থেকে বেনারস যাবে এই ট্রেন। পুজোর সময়ে বেনারস ভ্রমণের চাহিদা প্রতি বছরই বাড়ে। সেই কথা মাথায় রেখেই এই বিশেষ পরিষেবা চালু করা হচ্ছে।
দুর্গাপুজোর ছুটিতে বেনারস যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন? ট্রেনের টিকিট নিয়ে আর কিছুটা স্বস্তির খবর। পুজোর মরসুমে যাত্রীদের বাড়তি চাপ সামাল দিতে কলকাতা ও বেনারসের মধ্যে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে দুর্গাপুজো থেকে কালীপুজো হয়ে ছটপুজো পর্যন্ত বেনারসগামী যাত্রীদের জন্য বাড়তি ট্রেনের সুবিধা মিলবে।
রেলের তরফে জানানো হয়েছে, সপ্তাহে এক দিন করে দুই দিকেই বিশেষ ট্রেন চলবে। এক দিকে বেনারস থেকে কলকাতা, অন্য দিকে কলকাতা থেকে বেনারস যাবে এই ট্রেন। পুজোর সময়ে বেনারস ভ্রমণের চাহিদা প্রতি বছরই বাড়ে। সেই কথা মাথায় রেখেই এই বিশেষ পরিষেবা চালু করা হচ্ছে।
রেলের ঘোষণা অনুযায়ী, ৬ অক্টোবর থেকে ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত ০৫০৪৮ নম্বর বেনারস-কলকাতা স্পেশাল ট্রেন চলবে। প্রতি মঙ্গলবার সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে বেনারস থেকে রওনা দেবে ট্রেনটি। পরের দিন সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে কলকাতায় পৌঁছাবে। মোট আটটি ট্রিপ করবে এই ট্রেন।
অন্য দিকে ০৫০৪৭ নম্বর কলকাতা-বেনারস স্পেশাল ট্রেন চলবে ৭ অক্টোবর থেকে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রতি বুধবার সকাল ৮টা ২৫ মিনিটে কলকাতা থেকে ছাড়বে ট্রেনটি। পরের দিন ভোর ৪টা ১৫ মিনিটে বেনারসে পৌঁছাবে। এই ট্রেনও মোট আটটি ট্রিপ করবে।
বিশেষ ট্রেনগুলির সবচেয়ে বড় সুবিধা হতে পারে স্টপেজের ক্ষেত্রে। যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে পথে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে ট্রেন থামবে। কলকাতা ও বেনারসের মধ্যে যাতায়াতের সময় নৈহাটি, ব্যান্ডেল, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর এবং জসিডি স্টেশনে থামবে ট্রেনটি। ফলে শুধু কলকাতা নয়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার যাত্রীরাও এই পরিষেবা ব্যবহার করতে পারবেন।
এই বিশেষ ট্রেনে সাধারণ কামরার পাশাপাশি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরাও থাকবে। ফলে দূরের যাত্রায় আরামদায়ক সফরের সুযোগ মিলবে। পুজোর সময়ে বেনারসের জনপ্রিয়তা বাড়ার কারণে সাধারণ ট্রেনগুলিতে টিকিট পাওয়া নিয়ে যে সমস্যা হয়, বিশেষ ট্রেন চালু হলে সেই চাপ কিছুটা কমতে পারে বলে আশা করছে রেল।
দুর্গাপুজো, কালীপুজো এবং ছটপুজো মিলিয়ে অক্টোবর ও নভেম্বর জুড়েই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাত্রী সংখ্যা বাড়ে। এই সময় পরিবার নিয়ে ঘুরতে বেরোনোর প্রবণতাও বেশি থাকে। বেনারস দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ধর্মীয় ও পর্যটন কেন্দ্র হওয়ায় পুজোর ছুটিতে এখানে যাওয়ার আগ্রহও থাকে প্রচুর মানুষের।
রেলের এই ঘোষণায় তাই স্বাভাবিক ভাবেই খুশি বেনারসগামী যাত্রীরা। বিশেষ ট্রেন চালু হওয়ায় টিকিটের বাড়তি চাহিদা সামলানো সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এই ট্রেনগুলির বুকিং কবে থেকে শুরু হবে, তা এখনও জানানো হয়নি। রেলের পক্ষ থেকে খুব শীঘ্রই বুকিংয়ের তারিখ ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়েছে।
অর্থাৎ, পুজোর ছুটিতে বেনারস যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে এখন থেকেই ট্রেনের দিন ও সময় দেখে নেওয়া যেতে পারে। বিশেষ ট্রেনের বুকিং শুরু হলেই দ্রুত টিকিট কাটার সুযোগ থাকবে যাত্রীদের হাতে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More