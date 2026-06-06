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    Durga Puja Poster in Suruchi: 'বিশ্বাসে অরুচি, তাই বন্ধ হবে সুরুচি', পুজো নিয়ে বিশেষ বার্তা দিয়ে পোস্টার পড়ল ক্লাবে

    Durga Puja Poster in Suruchi: সুরুচি সংঘে যে পোস্টার পড়েছে, তাতে লেখা - 'বিশ্বাসে অরুচি, তাই বন্ধ হবে সুরুচি', 'নিয়ম মেনে হবে পূজা বিশ্বাসরা হবে সোজা', 'ভিআইপি কালচার নিপাত যাক, সুরুচি নিউ আলিপুর অধিবাসীদের থাক'।

    Published on: Jun 06, 2026 10:47 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    Durga Puja Poster in Suruchi: নিউ আলিপুরে ‘বিশ্বাস ব্রাদার্স’এর ক্লাব সুরুচি সংঘে গতকালই ভাঙচুর চালিয়েছিলেন স্থানীয়রা। আর আজ সেই ক্লাবে পড়ল পোস্টার। তাতে লেখা - 'বিশ্বাসে অরুচি, তাই বন্ধ হবে সুরুচি', 'নিয়ম মেনে হবে পূজা বিশ্বাসরা হবে সোজা', 'ভিআইপি কালচার নিপাত যাক, সুরুচি নিউ আলিপুর অধিবাসীদের থাক'। উল্লেখ্য, ‘নিউ আলিপুর সুরুচি সংঘে’র সচিব স্বরূপ বিশ্বাস গ্রেফতার হন গত ৪ জুন। এরপর ৫ জুন দক্ষিণ কলকাতার আলিপুরে ক্লাব চত্বরে বিক্ষোভ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। একদল যুবক-যুবতী সুরুচি সংঘে ঢুকে স্বরূপ বিশ্বাস ও তাঁর দাদা, প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। ক্লাবের বিভিন্ন হোর্ডিং, পোস্টার ও প্রচারসামগ্রী ছিঁড়ে ফেলা হয়।

    নিউ আলিপুরে ‘বিশ্বাস ব্রাদার্স’এর ক্লাব সুরুচি সংঘে গতকালই ভাঙচুর চালিয়েছিলেন স্থানীয়রা।
    নিউ আলিপুরে ‘বিশ্বাস ব্রাদার্স’এর ক্লাব সুরুচি সংঘে গতকালই ভাঙচুর চালিয়েছিলেন স্থানীয়রা।

    কলকাতার অন্যতম পরিচিত দুর্গাপুজো উদ্যোক্তা হিসেবে সুরুচি সংঘের নাম দীর্ঘদিন ধরেই পরিচিত। ক্লাবটির সঙ্গে বিশ্বাস পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। প্রতি বছর দুর্গাপুজোয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতি দেখা যেত। গত বছরের পুজোর থিম ছিল ‘আহুতি’, যেখানে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণে সেলুলার জেলের আদলে মণ্ডপ নির্মাণ করা হয়েছিল।

    শুক্রবারের বিক্ষোভে অংশ নেওয়া কয়েকজন যুবক ক্লাবের ভিতরে ঢুকে বিভিন্ন সামগ্রী ঘাঁটাঘাঁটি করেন। তাঁদের দাবি, ক্লাব থেকে নতুন শাড়ি, বিছানা, পানীয় জলের বোতল এবং তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা পাওয়া গিয়েছে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ক্লাবে দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরনের অনিয়ম ও অবৈধ কার্যকলাপ চলত। যদিও এই অভিযোগের স্বপক্ষে কোনও সরকারি বা তদন্তকারী সংস্থার বক্তব্য এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।

    উল্লেখ্য, টালিগঞ্জের এক রূপটানশিল্পীর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করা হয় স্বরূপ বিশ্বাসকে। তাঁর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি এবং খুনের হুমকির অভিযোগ আনা হয়েছে। গ্রেফতারের পর টলিপাড়ার একাংশের কলাকুশলী ও কর্মীরা তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি, ভীতি প্রদর্শন এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগও তুলেছেন।

    স্বরূপ বিশ্বাস দীর্ঘদিন ধরে টলিপাড়ার ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সভাপতি ছিলেন। তবে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের পর সংগঠনের প্রভাব অনেকটাই কমে যায়। এদিকে তৃণমূল সাংসদ দেব থেকে শুরু করে বিরোধী শিবিরের নেতারাও বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করেছেন। গ্রেফতারের পর বৃহস্পতিবার থানায় নিয়ে যাওয়ার সময় স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তাঁর গাড়িতে ডিম ছোড়া এবং ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। শুক্রবার আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/Durga Puja Poster In Suruchi: 'বিশ্বাসে অরুচি, তাই বন্ধ হবে সুরুচি', পুজো নিয়ে বিশেষ বার্তা দিয়ে পোস্টার পড়ল ক্লাবে
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