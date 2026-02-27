WB Earthquake: বাংলাদেশের ভূমিকম্পে কাঁপল পশ্চিমবঙ্গ! কলকাতা, ২৪ পরগনা-সহ অনেক জায়গায় কম্পন

WB Earthquake: বাংলাদেশের ভূমিকম্পে কাঁপল পশ্চিমবঙ্গ! কলকাতা, ২৪ পরগনা-সহ অনেক জায়গায় কম্পন
ভূমিকম্পে অনুভূত হল পশ্চিমবঙ্গে। বিস্তীর্ণ এলাকায় অনুভূত কম্পন।
ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পশ্চিমবঙ্গ। কম্পন অনুভূত হল কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি-সহ রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায়। দুপুর ১ টা ২২ মিনিট নাগাদ অনুভূত হয়েছে কম্পন। বেশ কয়েক সেকেন্ড থেকে জোরালো ঝাঁকুনি অনুভব করেছেন। আতঙ্কে রাস্তায় নেমে পড়েছেন অসংখ্য মানুষ। দোকান ছেড়েও রাস্তায় বেরিয়ে এসেছেন অনেকে। রাস্তার মোড়ে রীতিমতো জটলা তৈরি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে যা খবর, তাতে ভূমিকম্পের উৎসস্থল হল বাংলাদেশ। তার জেরে কম্পন অনুভূত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ-সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে। ভূমিকম্পের তীব্রতায় কলকাতার গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউয়ের বাড়িও হেলে পড়েছে। উত্তর ২৪ পরগনায় মিনাখাঁয় ভেঙে গিয়েছে বাড়ির দেওয়াল। তবে আপাতত হতাহতের কোনও খবর মেলেনি।
‘ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসি’, আতঙ্কিত কলকাতার যুবতী
আর সেই পরিস্থিতিতে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে। কলকাতার এক যুবতী বলেছেন, 'বাড়িতে সোফায় বসেছিলাম। আচমকা কম্পন অনুভূত হয়। আমরা ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি। সোফা ও পাখা দুলছিল। টেবিলে একটা বোতল রাখা ছিল। সেটাও পড়ে গিয়েছে। আমরা ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসি।'
বাংলাদেশ থেকেই ভূমিকম্পের সূত্রপাত
ভারতের জাতীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, আজ দুপুর ১ টা ২২ মিনিট ২৫ সেকেন্ডে ভূমিকম্প হয়েছে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৫। ভূমিকম্পের উৎসস্থল হল বাংলাদেশ। ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার নীচে ছিল উৎসস্থল। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, আবহাওয়া অধিদফতরের তরফে জানানো হয়েছে যে সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলা হল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। ঢাকার আগারগাঁও থেকে ওই অঞ্চল ১৮৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।