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    Eastern Railway is Watching You: স্টেশনে থুতু বা আবর্জনা ফেললেই জরিমানা, পূর্ব রেলের নতুন অভিযানে কড়া নজরদারি

    নতুন অভিযানের আওতায় স্টেশন চত্বর বা ট্রেনে কেউ থুতু ফেলতে বা নোংরা করতে ধরা পড়লেই ২০০ টাকা জরিমানা গুনতে হবে। শুধু জরিমানাই নয়, যাত্রীদের নজরদারিতে রাখতে সিসিটিভি ক্যামেরার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সহযোগিতাও নেওয়া হবে।

    Published on: Jul 05, 2026 2:28 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    Eastern Railway is Watching You: রেলস্টেশন বা ট্রেনের কামরায় যেখানে-সেখানে থুতু ফেলা কিংবা আবর্জনা ছড়িয়ে দেওয়ার অভ্যাস রুখতে এবার আরও কড়া পদক্ষেপ নিল পূর্ব রেল। নতুন অভিযানের আওতায় স্টেশন চত্বর বা ট্রেনে কেউ থুতু ফেলতে বা নোংরা করতে ধরা পড়লেই ২০০ টাকা জরিমানা গুনতে হবে। শুধু জরিমানাই নয়, যাত্রীদের নজরদারিতে রাখতে সিসিটিভি ক্যামেরার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সহযোগিতাও নেওয়া হবে।

    যাত্রীদের নজরদারিতে রাখতে সিসিটিভি ক্যামেরার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সহযোগিতাও নেওয়া হবে।
    যাত্রীদের নজরদারিতে রাখতে সিসিটিভি ক্যামেরার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সহযোগিতাও নেওয়া হবে।

    পূর্ব রেল এই বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযানের নাম দিয়েছে ‘Eastern Railway is Watching You’। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওসকর জানিয়েছেন, স্টেশন ও ট্রেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এখন অন্যতম অগ্রাধিকার। প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী রেল পরিষেবা ব্যবহার করেন। কিন্তু অনেকেই এখনও প্ল্যাটফর্ম, ট্র্যাক কিংবা ট্রেনের কামরায় থুতু ফেলেন বা আবর্জনা ছড়িয়ে দেন। এতে শুধু পরিবেশ নোংরা হয় না, স্বাস্থ্যবিধিও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই এই প্রবণতা বন্ধ করতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এই অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে রেল সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)। স্টেশন ও ট্রেনে বসানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হবে। কোথাও কেউ নোংরা করলে বা থুতু ফেললে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া স্টেশন চত্বরে টহলও বাড়ানো হচ্ছে।

    শুধু পুলিশ বা রেলকর্মীদের উপর নির্ভর না করে যাত্রীদেরও এই অভিযানের অংশীদার করতে চাইছে পূর্ব রেল। এজন্য একটি বিশেষ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু করা হয়েছে। কোনও যাত্রী যদি কাউকে স্টেশন বা ট্রেনে নোংরা করতে দেখেন, তাহলে সেই ঘটনার ছবি তুলে ওই নম্বরে পাঠাতে পারবেন। অভিযোগ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে রেল কর্তৃপক্ষ।

    রেলের দাবি, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে শুধু শাস্তি নয়, মানুষের মানসিকতার পরিবর্তনও জরুরি। তাই জরিমানার পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির কাজও চলবে। বিভিন্ন স্টেশনে প্রচার, ঘোষণা এবং পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত বার্তা নিয়মিত প্রচার করা হবে। যাত্রীদেরও রেল সম্পত্তিকে নিজের সম্পত্তি হিসেবে দেখার আহ্বান জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগেও পূর্ব রেল পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালিয়ে বহু মানুষকে জরিমানা করেছে। চলতি বছরের প্রথম তিন মাসেই থুতু ফেলা ও আবর্জনা ছড়ানোর অভিযোগে ৩১ হাজারেরও বেশি মানুষকে জরিমানা করা হয়েছিল। সেই সময় জরিমানা বাবদ ৩২ লক্ষ টাকারও বেশি অর্থ আদায় হয়। রেল কর্তৃপক্ষের মতে, নিয়মিত অভিযান চালানোয় অনেক ক্ষেত্রেই ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। রেলের আশা, নতুন এই অভিযান শুধু জরিমানা আদায়ের জন্য নয়, বরং যাত্রীদের মধ্যে নাগরিক দায়িত্ববোধ গড়ে তুলতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। কারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেলস্টেশন ও ট্রেন বজায় রাখতে প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সচেতন অংশগ্রহণই সবচেয়ে বড় শক্তি।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/Eastern Railway Is Watching You: স্টেশনে থুতু বা আবর্জনা ফেললেই জরিমানা, পূর্ব রেলের নতুন অভিযানে কড়া নজরদারি
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