    ED Raid in Coal Scam Case: দুর্গাপুরে পুলিশের বাড়ি ঘিরল সেন্ট্রাল ফোর্স! কয়লা-বালি পাচার মামলায় ময়দানে ইডি

    আইপ্যাক মামলার শুনানির দিনেই কয়লা পাচার কাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জায়গায় তল্লাশি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি)।

    Published on: Feb 03, 2026 9:52 AM IST
    By Ayan Das
    কয়লা এবং বালি পাচার কাণ্ডে একযোগে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জায়গায় অভিযান চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সূত্রের খবর, কলকাতা, দুর্গাপুর, আসানসোল জামুড়়িয়া-সহ বিভিন্ন প্রান্তে তল্লাশি চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকরা। সবথেকে বড় ব্যাপার হল যে বুদবুদ থানা ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে। বারাবনি থানার ওসি থাকার সময় ২০২৪ সালের নভেম্বরে তাঁকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছিল। শুরু হয়েছিল বিভাগীয় তদন্তও। কয়েকদিন আগেই তাঁকে বুদবুদ থানার ওসির পদে বসানো হয়েছে। আর তারপরই ইডি তল্লাশি চালাচ্ছে তাঁর বাড়িতে। সূত্রের খবর, কয়লাকাণ্ড নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে। পুরো বাড়ি ঘিরে রেখেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

    কয়লা কাণ্ডে একযোগে বাংলায় অভিযান ইডির। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    কোথায় কোথায় তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি?

    বুদবুদ থানার ওসির বাড়ি ছাড়াও পশ্চিম বর্ধমানের একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। সূত্রের খবর, সকাল-সকাল কলকাতা থেকে ইডির আধিকারিকরা জামুড়িয়ায় আসেন। সেখানে পঞ্জাবি মোড়ের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে অভিযান চলছে। তল্লাশি চালানো হচ্ছে তাঁর দুই ছেলের বাড়িতেও। তাছাড়াও পঞ্জাবি মোড়ের একটি গুদাম এবং হার্ডওয়্যার দোকানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। সেইসঙ্গে পান্ডবেশ্বরের নবগ্রাম এবং জামুড়িয়া হাটতলায় ইডির অভিযান চলছে বলে সূত্রের খবর।

