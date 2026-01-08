Edit Profile
    Mamata on I-Pac raid: প্রার্থীতালিকা-সহ TMC-র গোপন নথি নিতেই আইপ্যাকে অভিযান ইডির, সবুজ ফাইল হাতে মমতা

    তৃণমূল কংগ্রেসের গোপন নথি হাতাতেই আইপ্যাকের অফিস ও কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পালটা আক্রমণ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী।

    Published on: Jan 08, 2026 12:19 PM IST
    By Ayan Das
    তৃণমূল কংগ্রেসের গোপন নথি হাতাতেই আইপ্যাকের অফিস ও কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার দিল্লির একটি পুরনো মামলায় সল্টলেকে আইপ্যাকের (রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের পরাদর্শদাতা সংস্থা) অফিস ও বেসরকারি ভোটকুশলী সংস্থার কর্ণধারের বাড়িতে অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় সংস্থা। আর তারইমধ্যে সেখানে চলে আসেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর তিনি অভিযোগ করেন যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা, প্রচার সংক্রান্ত গোপন নথির জন্য আইপ্যাকের অফিস ও প্রতীকের বাড়িতে ইডি তল্লাশি করছে।

    আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ির বাইরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
    আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ির বাইরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

    তৃণমূলের গোপন নথি হাতাতে ইডির অভিযান, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

    মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমার আইটি অফিসে ইডির হানা দুর্ভাগ্যজনক। আমার দলের সব হার্ডডিস্ক, প্রার্থীতালিকা, দলের কৌশল, দলের পরিকল্পনা নিতে ইডি এসেছে। এটা কি ইডির দায়িত্ব? এটা কি অমিত শাহের দায়িত্ব? সবথেকে কদর্য (কেন্দ্রীয়) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, দুষ্টু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। যিনি দেশকে রক্ষা করতে পারেন না। উনি আমার দলের সব নথি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন? আমি যদি বিজেপি পার্টি অফিসে অভিযান চালাই, সেটার ফল কী হবে?’

    মুখ্যমন্ত্রী যখন সেই কথাগুলো বলছিলেন, তখন তাঁর হাতে একটি সবুজ ফাইল ছিল। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, ওই ফাইলে তৃণমূলের গোপন নথি আছে। প্রতীক তাঁর দল তৃণমূলের আইটি (তথ্যপ্রযুক্তি) ইনচার্জ। ইডি অভিযানের সময় তিনি আইপ্যাকের কর্ণধারকে ফোন করেন। তারপরই চলে আসেন লাউডন স্ট্রিটে প্রতীকের বাড়িতে। সেখান থেকে সরাসরি সল্টলেক সেক্টর ফাইভে আইপ্যাকের অফিসের উদ্দেশে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

    মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক ইডি, দাবি শুভেন্দুর

    আর ইডির অভিযানের মধ্যেই প্রতীকের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা যে গিয়েছেন, তা নিয়ে আক্রমণ শানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিমানবন্দরের বাইরে তিনি অভিযোগ করেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থার কাজে হস্তক্ষেপ করছেন। মুখ্যমন্ত্রী আগেও এরকম কাজ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কার্যকলাপ আদতে সাংবিধানিক সংস্থার কাজে হস্তক্ষেপ। নিজস্ব ক্ষমতাবলে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও ইডি ব্যবস্থা নেবে বলে আশা করছি।’

    মুখ্যমন্ত্রী অনৈতিক ও অসাংবিধানিক কাজ করছেন, দাবি শুভেন্দুর

    তবে ইডির তদন্তের বিষয়ে কিছু বলতে চাননি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। তিনি দাবি করেছেন, আইপ্যাকের কর্ণধারের বাড়ি যে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশ কমিশনার, তা আদতে অনৈতিক এবং অসাংবিধানিক। কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে সরাসরি বাধাদান করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা।

