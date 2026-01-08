ED raid at I-PAC office: ভোটের আগেই তৃণমূলের পরামর্শদাতা আইপ্যাকের অফিসে অভিযান ইডির, নজরে প্রতীক জৈনও
রাজনৈতিক পরাদর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের সল্টলেকের অফিসে অভিযান এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি)। শুধু তাই নয়, কলকাতার লাউডন স্ট্রিটে আইপ্যাকের প্রধান প্রতীক জৈনের বাড়িতেও কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তকারীরা অভিযান চালাচ্ছেন। বিষয়টি নিয়ে আপাতত সরকারিভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তবে সূত্রের খবর, দিল্লির পুরনো একটি মামলা নিয়েই অভিযান চালানো হচ্ছে। সেজন্য দিল্লি থেকে বিশেষ দলও এসেছে। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের মাসকয়েক আগে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের পরামর্শদাতা সংস্থার অফিসে ইডির অভিযানে বিষয়টি নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে।
তৃণমূলের স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণে আইপ্যাকের বড় ভূমিকা
২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বঙ্গে বিজেপির উত্থান থামিয়ে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল যে জিতেছিল, তার পিছনে বড় ভূমিকা ছিল আইপ্যাকের। এবারও বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যের শাসক দলের একাধিক স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করতে, বিরোধীদের আক্রমণের পালটা দিতে, প্রচার কৌশল সাজাতে আইপ্যাক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
অভিষেকের প্রচারের ক্ষেত্রেও ঘুঁটি সাজায় আইপ্যাক
এমনকী একটি মহলের তরফে দাবি করা হয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প চালু করে, তার পিছনে আইপ্যাক থাকে। তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও অত্যন্ত নিবিড়ভাবে কাজ করে আইপ্যাক। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের ঘুঁটি সাজাতেও আইপ্যাকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। এখন অভিষেক যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে-ঘুরে প্রচার চালাচ্ছেন, সভা করছেন, সেটার প্রচার পুরোদমে চালাচ্ছে প্রতীকদের সংস্থা। যিনি নিজেও যথেষ্ট প্রভাবশালী হিসেবে পরিচিত।
জল মাপছে সল রাজনৈতিক দলই?
তবে সেই আইপ্যাকের দফতরে ইডির অভিযান নিয়ে আপাতত তৃণমূল বা বিজেপি বা সিপিআইএম বা কংগ্রেসের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। কোনও দলই এখনও মুখ খোলেনি। আরও কিছুটা জল মেপে এবং জল কোনদিকে গড়ায়, সম্ভবত সেদিকেই তাকিয়ে আছে সব রাজনৈতিক দল। সংশ্লিষ্ট মহলের অবশ্য ধারণা, বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার মাসদেড়েক আগে আইপ্যাকের দফতরের ইডির অভিযান নিয়ে রাজনৈতিক তরজা চরমে উঠতে পারে।
